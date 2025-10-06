Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte

Noul ciclon format în Marea Adriatică a ajuns și în România, încă din weekendul trecut. Țara noastră va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte. De altfel, sunt anunțate temperaturi scăzute în termometre, iar vremea se va menține rece în următoarea perioadă.

Veștile venite din partea specialiștilor în meteorologie nu sunt tocmai cele mai favorabile. Încă din weekendul trecut, un alt ciclon a ajuns deasupra României, iar meteorologii au emis, deja, o informare valabilă în perioada 5 octombrie, ora 21:00 – 9 octombrie, ora 10:00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie). În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h. Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade”, transmite ANM.

Noul ciclon format în Marea Adriatică a ajuns deasupra României

Fenomenele vizate sunt următoarele: ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului, vreme rece. Informarea meteorologică mai arată că vremea se va menține rece în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile maxime se vor situa între 12 și 18 grade Celsius. De altfel, cele minime vor fi între 3 și 12 grade Celsius.

Noul ciclon format în Marea Adriatică aduce valori termice scăzute, cel puțin până la jumătatea acestei săptămâni.

„Vom avea și temperaturi în continuare sub normalul perioadei până la jumătatea săptămânii viitoare, maxime în general între 12 și 19 grade și minime între 3 și 12 grade în marea lor majoritate. Deci iată din nou, un episod cu precipitații mai intense și cu vânt, mai ales în partea de sud-est a țării”, a precizat Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM, potrivit Stirileprotv.ro.

În zilele de marți și miercuri, 7 și 8 octombrie 2025, sunt așteptate ploi puternice, îndeosebi în partea de sud a României. Ploi abundente vor fi și în București, conform hărții ANM. Cantitățile de apa pot depăși local 90 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60-70 km /h.

Prognoza specială pentru zona Municipiului București

Intervalul 06.10.2025, ora 10:00 – 07.10.2025, ora 10:00. Vremea va fi în general închisă și se va răci. Temporar va ploua, moderat cantitativ în timpul nopții (10…15 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15…17 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Intervalul 07.10.2025, ora 10:00 – 08.10.2025, ora 10:00. Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea. Temporar, vântul va avea intensificări și va amplifica senzația de frig. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Intervalul 08.10.2025, ora 10:00 – 09.10.2025, ora 10:00. Vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, când și vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Recomandările ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar și administrațiile locale sunt pregătite pentru situații grave. Vă reamintim că, recent, mai multe artere din București au fost inundate, iar peste 200 de arbori au fost smulși de vântul puternic. Vezi aici detalii.

„Le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și activitățile care nu sunt necesare la exterior, de asemenea le recomandăm să evite zonele cu copaci, stâlpi și panouri publicitare, care pot fi desprinse sub influenta vântului, le recomandăm să închidă ferestrele. De asemenea, dacă sunt precipitații le recomandăm să curețe rigolele care să permită scurgerea corectă a apei”, a transmis Ștefan Eduard, sublocotenent ISU.

