Prima pagină » Actualitate » Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică. Risc de viituri și INUNDAȚII

06 oct. 2025, 09:49, Actualitate
Două județe din țară, plasate sub avertizare hidrologică / foto cu caracter ilustrativ

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce vizează mai multe râuri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Potrivit specialiștilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.

Risc de viituri pe râuri din țară / Sursa FOTO: Shutterstock, foto cu caracter ilustrativ

Avertizarea vizează în special râurile din bazinul hidrografic Bistra – sectorul amonte de stația hidrometrică Voislova, din județul Caraș-Severin, și Râul Galben, Cerna, din județul Hunedoara.

Hidrologii avertizează că pot apărea creșteri de debite și niveluri care ar putea depăși cotele de atenție pe aceste cursuri de apă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri și să urmărească actualizările transmise prin sistemele de avertizare ale ISU și Administrației Naționale „Apele Române”.

