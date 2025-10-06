Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică ce vizează mai multe râuri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Potrivit specialiștilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și a propagării apelor, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.

Avertizarea vizează în special râurile din bazinul hidrografic Bistra – sectorul amonte de stația hidrometrică Voislova, din județul Caraș-Severin, și Râul Galben, Cerna, din județul Hunedoara.

Hidrologii avertizează că pot apărea creșteri de debite și niveluri care ar putea depăși cotele de atenție pe aceste cursuri de apă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri și să urmărească actualizările transmise prin sistemele de avertizare ale ISU și Administrației Naționale „Apele Române”.

