Coduri tarifare VOPSITE. Cum inundă legumele și fructele asiatice piețele României

Autoritatea Vamală Româ­nă a descoperit nereguli fis­cale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, pentru a evita plata taxelor, au răspuns reprezen­tan­ţii Serviciului de Relaţii Publice şi Interna­ţionale la solicitarea Ziarului Financiar, trimisă după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume din Asia, preia Mediafax.

România a avut o producţie de 2 milioane de tone de legume anul trecut şi pentru a-şi acoperi consumul, circa 40% din necesar a venit din import. Aşa s-a întâmplat şi în anii trecuţi.

Astfel, în perioada august 2022 – august 2025, România a importat legume de aproape 2,4 miliarde de euro din toată lumea, conform calculelor ZF pe baza datelor Eurostat şi 740 de milioane de euro a fost valoarea celor din afara Uniunii Europene. În acelaşi timp, a importat fructe de 3 miliarde de euro, iar din afara statelor membre de 720 de milioane de euro, mai arată sursa citată.

România are deficit comercial pe unele dintre cele mai importante categorii de alimente şi băuturi, respectiv carne de porc, peşte, lactate şi brânzeturi sau fructe şi legume. Acest fapt înseamnă că românii sunt nevoiți să consume mai mult bunuri din import.

Fructele în balanță