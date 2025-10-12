Coduri tarifare VOPSITE. Cum inundă legumele și fructele asiatice piețele României

România are deficit comercial pe unele dintre cele mai importante categorii de alimente şi băuturi, respectiv carne de porc, peşte, lactate şi brânzeturi sau fructe şi legume. Acest fapt înseamnă că românii sunt nevoiți să consume mai mult bunuri din import.
În cei trei ani, din aceste ţări, România a importat 794.100 de tone de fructe şi legume, adică în medie peste 800 de camioane în fiecare lună, iar valoarea lor a fost de peste 900 de milioane de euro, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat, biroul european de statistică.
ZF a luat în calcul perioada august 2022 – august 2025, la care s-a referit Autoritatea Vamală Română privind importurile de fructe şi legume.
În prezent, dintre ţările asiatice, cele mai multe fructe şi legume vin din Turcia. După Turcia, Iran şi India se bat pentru locul al doilea la importuri, mai ales la fructe, din ţările asiatice. Din Turcia, tomatele ocupă unul dintre locurile fruntaşe, dar şi avocado se află printre tipurile de produse în creştere la nivel de importuri. Libanul, Israelul şi Indonezia sunt furnizori mai mici de fructe şi legume pentru România.