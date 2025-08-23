Prima pagină » Actualitate » Conserve de iarnă din import în 2025. Producătorii români nu pot acoperi cererea procesatorilor

Rene Pârșan
23 aug. 2025, 18:09, Actualitate
Cine nu pune conserve în casă are mici șanse să găsească la iarnă în magazine bulion, zarzavat și ghiveciuri ieftine, din legume românești, rezumă ProTV. Procesatorii spun că recolta pentru industrializare este de 60 de ori mai mică decât necesarul intern. Iar 80% din compoturile și gemurile de pe rafturi sunt de import.

Inclusiv în multe borcane cu murături făcute la noi veți găsi castraveți turcești. Însă conservele ieftine de legume și fructe 100% românești, cândva o soluție sustenabilă și accesibilă în lunile de iarnă, au devenit o raritate în magazine.

Unul dintre motive, susțin reprezentanții procesatorilor de legume și fructe, este acoperirea mare a necesarului intern cu marfă de import, care nu respectă standardul industriei. De pildă, bulionul se face numai din roșii și sare, fără adaosuri.

Republica Moldova a ajuns printre cei mai importanți exportatori în România, când vine vorba de legume conservate. În ultimii ani, au crescut vizibil și cantitățile de sucuri de fructe, dulceață și gem importate din această țară, atât vrac, cât și ambalate.

Vin la prețuri de 5–10 lei borcanul, sortimentele de calitate medie. Cele artizanale sunt comparabile la calitate, dar și la preț, cu produsele românești, până la 30 de lei borcanul.

