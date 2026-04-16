Coiful de la Cotofenești și două brățări de aur revin în România săptămâna viitoare.

Anunţul a fost făcut, joi, de purtătoarea de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu.

Revenirea în țară a pieselor implică măsuri stricte de securitate. La nivelul Secretariatului General al Guvernului și al Cancelariei Premierului a fost constituit un grup operativ interministerial care să gestioneze întregul proces.

Coiful de la Cotofenești a fost furat în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Piesa făcea parte din expoziția „Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului”.

Hoții erau echipați cu dispozitive pirotehnice. Au spart vitrinele și au furat coiful, vechi de 2.500 de ani, și mai multe brățări de aur.

Anunţul Ministerului Culturii

„Guvernul României anunță repatrierea coifului de la Coțofenești și a celor două brățări dacice recuperate. Este un moment de mare bucurie, care aduce în prim-plan nu doar valoarea excepțională a acestor artefacte, ci și semnificația profundă a revenirii lor acasă, în România. Mulțumim tuturor celor implicați (instituții, experți și autorități din țară și din străinătate) pentru profesionalismul și cooperarea care au făcut posibil acest rezultat. Pentru prima dată de la revenirea lor în țară, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi revăzute la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul unui eveniment organizat în data de 21 aprilie, la ora 19:30. Momentul va fi prezentat și prin intermediul presei, iar ulterior artefactele vor deveni accesibile publicului larg, atât la sediu, cât și în regiunile țării, prin intermediul unei campanii dedicate. Reîntoarcerea acestor piese de patrimoniu este un moment de reparație simbolică. Dincolo de valoarea lor istorică și arheologică, ele poartă cu sine fragmente esențiale din trecutul nostru și din memoria culturală pe care avem datoria să o protejăm și să o transmitem mai departe”, informează ministerul pe pagina oficială.

