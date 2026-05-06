Prima pagină » Actualitate » Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat

Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat

Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, va fi expus în luna mai la MNIR. Care este intervalul orar în care poate fi vizitat
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Coiful de la Ciumești, una dintre cele mai spectaculoase și rare piese de patrimoniu din colecția Muzeului Național de Istorie a României, va putea fi admirat în luna mai, la MNIR, în cadrul proiectului „Exponatul lunii”, relatează Mediafax. 

Coiful de la Ciumești va fi expus în luna mai la MNIR

Confecționată din fier, piesa se evidențiază prin reprezentarea unei păsări de pradă cu aripile larg deschise, realizată din tablă de bronz. Ochii sunt decorați cu inserții de email alb și roșu-coral, iar aripile erau atașate de corp prin balamale, permițându-le să se miște odată cu deplasarea purtătorului. Acest mecanism crea impresia de zbor, transformând coiful nu doar într-un element de protecție, ci și într-un simbol al autorității unei căpetenii militare celtice.

Artefactul a fost descoperit în mormântul unei astfel de căpetenii, în necropola de incinerație de la Ciumești (județul Satu Mare). Datat în a doua jumătate a secolului al III-lea – începutul secolului al II-lea î.Hr., coiful reprezintă o descoperire deosebit de valoroasă pentru înțelegerea civilizației celtice din Europa Centrală și de Sud-Est.

În vara anului 1961, mormântul de la Ciumești a fost descoperit întâmplător, în timpul nivelării unei dune de nisip. Acesta făcea parte dintr-o necropolă mai mare, unde au fost cercetate 32 de morminte, dintre care șapte de inhumație și 25 de incinerație.

Inventarul funerar recuperat parțial includea piese de armament, accesorii de îmbrăcăminte și vase ceramice.

Pe lângă celebrul coif, în mormânt au fost găsite o cămașă de zale din fier, două aplici de zale din bronz, două cnemide de bronz, un vârf de lance, un vas bitronconic și un castron. Potrivit cercetărilor, războinicul celtic ar fi servit ca mercenar în lumea elenistică din estul Mediteranei, de unde s-ar fi întors cu piese de armament specifice lumii grecești, precum cnemidele.

Specialiștii consideră că pasărea reprezentată pe coif ar putea fi un corb, un simbol cu semnificații importante în mitologia celtică. Motive similare – coifuri împodobite cu păsări de pradă sau alte animale – apar și pe celebrul cazan de la Gundestrup, din Danemarca. Cu toate acestea, o piesă arheologică asemănătoare nu este cunoscută în afara coifului de la Ciumești, ceea ce îi conferă un caracter cu totul aparte.

Coiful de la Ciumești, expus la MNIR în luna mai

Micro-expoziția organizată la MNIR reunește și trei obiecte atribuite unei căpetenii militare getice, descoperite la Popești, în Câmpia Română: un umbo de scut, un fragment de cămașă de zale și o spadă îndoită ritualic. Aceste artefacte oferă vizitatorilor o imagine asupra elitelor militare din perioada „principilor de fier”, când inventarele funerare nu mai includeau metale prețioase, ci obiecte cu valoare simbolică și militară.

Expoziția poate fi vizitată pe tot parcursul lunii mai, de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, la Muzeul Național de Istorie a României, situat pe Calea Victoriei nr. 12, în București.

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
13:21
USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori”
CONTROVERSĂ Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
13:05
Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu
ACUZAȚII Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați
13:02
Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați
FLASH NEWS Kelemen Hunor cere revenirea la vechea coaliție. Ce spune președintele UDMR despre varianta unui premier tehnocrat
13:01
Kelemen Hunor cere revenirea la vechea coaliție. Ce spune președintele UDMR despre varianta unui premier tehnocrat
ULTIMA ORĂ Sindicaliştii refuză să vină la dezbaterea pe Programul SAFE, organizată de ministrul Irineu Darău: „Considerăm invitaţia tardivă”
12:48
Sindicaliştii refuză să vină la dezbaterea pe Programul SAFE, organizată de ministrul Irineu Darău: „Considerăm invitaţia tardivă”
MEDIU Naturalistul britanic David Attenborough, făcut „Sir” de Regina Elisabeta a II-a, împlinește 100 de ani. De ce este supranumit „vocea naturii”
12:37
Naturalistul britanic David Attenborough, făcut „Sir” de Regina Elisabeta a II-a, împlinește 100 de ani. De ce este supranumit „vocea naturii”
Mediafax
Nicușor Dan a încercat să joace ca Iohannis și s-a ars
Digi24
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Cancan.ro
Cabral și Andreea AU DIVORȚAT? Cum s-au dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Ar rezista România 48 de ore unui atac? General NATO: „Nu ar face față scenariului cel mai periculos care implică Rusia”
Mediafax
Un cercetător susține că a descoperit o scurtătură către Marte
Click
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Digi24
„Va veni un politician pro-rus?”. Rusia comentează căderea Guvernului de la București
Cancan.ro
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Ce se întâmplă doctore
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Descopera.ro
Pacientul pe care Freud nu l-a putut vindeca!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Descopera.ro
Cum ne influențează criticile părinților relațiile la maturitate?
NEWS ALERT Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda
13:40
Numărul doi din PSD anunță scenariile cu care se duc social-democrații la Cotroceni. Ce spune Manda
FLASH NEWS Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
13:18
Nivel istoric al cursului valutar, după căderea Guvernului Bolojan. Cu cât se tranzacționează moneda europeană
FLASH NEWS Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
13:05
Iranul îi răspunde lui Trump după suspendarea escortelor navale. Abbas Araghchi cere din China un acord de pace „echitabil și cuprinzător”
FLASH NEWS Donald Trump va vizita Grecia „în curând“. Ce eveniment l-ar putea aduce pe președintele american la Atena și când va avea loc
12:48
Donald Trump va vizita Grecia „în curând“. Ce eveniment l-ar putea aduce pe președintele american la Atena și când va avea loc
DECES Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani
12:34
Constantin Duvac, unul dintre cei mai reputați specialiști în drept penal, s-a stins din viață la doar 52 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe