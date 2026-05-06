Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că nu a discutat cu nimeni din PSD sau PNL sau USR după ce Ilie Bolojan a fost demis cu 281 de voturi prin moțiunea de cenzură de ieri. Hunor precizează că oamenii uită că și Florin Cîțu a fost demis de USR și AUR și ulterior s-a creat o coaliție europeană cu USR și PSD.

„Votul de ieri este un vot cu o majoritate foarte largă și tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru un nou guvern. Toate opțiunile trebuie să fie pe masă. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția de acum câteva luni de zile, dacă se poate găsi un premier care să fie pe placul partidelor. Eu m-aș gândi la o formulă majoritată prin care se poate forma o majoritate în guvern ca să se poată vota fiecare proiect ca să nu se negocieze în fiecare zi. Eu nu pot spune cine să fie premier, dar trebuie găsit un om care să aducă pe toată lumea la masă”, a declarat Kelemen Hunor.

