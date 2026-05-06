Partenerii sociali refuză participarea la dezbaterea privind Programul SAFE, organizată de Ministerul Economiei, anunţă reprezentanţii Blocului Naţional Sindical(BNS).

„Împrumuturile din SAFE, bombă financiară cu ceas pentru generațiile viitoare, amorsată de Guvernul României” spun cei din BNS.

Considerăm această invitație ca fiind tardivă și lipsită de substanță reală. BNS a solicitat încă de anul trecut, în mod repetat, atât Guvernului României, cât și Administrației Prezidențiale, deschiderea unui dialog real și transparent privind pregătirea economiei naționale pentru accesarea și utilizarea eficientă a programului SAFE. Aceste demersuri au rămas fără niciun răspuns!”, anunţă sindicaliştii, printr-un comunicat.

„Blocul Național Sindical (BNS) și Asociația Patronală a Producătorilor de Tehnică Militară ”PATROMIL”, anunță refuzul de a participa la evenimentul organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în data de 11 mai 2026, în contextul pregătirilor pentru BLACK SEA DEFENSE & AEROSPACE 2026, având ca temă implicațiile programului SAFE asupra economiei României.

Aceştia acuză guvernul că deciziile luate, în privinţa SAFE, au fost făcute ” într-un mod total netransparent”.

În acest context, inițierea unei dezbateri la câteva zile după aprobarea în regim de urgență a listei de achiziții militare, într-un mod total netransparent de către Guvernul Bolojan, care ne duce la angajamente financiare majore, este inacceptabilă! În opinia noastră, deciziile esențiale au fost deja luate în absența unui dialog autentic, iar consultarea propusă acum nu reprezintă decât o formalitate!

„Mesajul transmis în invitație, potrivit căruia „participarea contribuie la identificarea direcțiilor de colaborare și la consolidarea integrării operatorilor economici”, este profund eronat! Considerăm că această discuție este una „la capul mortului”, în condițiile în care înțelegerile sunt deja stabilite, iar industria românească va rămâne în continuare redusă la rolul de simplu spectator!

Mai mult, România va suporta costurile unui program de peste 16 miliarde de euro fără să existe beneficii reale în ceea ce privește economia națională. Întreaga societate românească va plăti împrumutul și dobânzile aferente.

Reamintim că, în ultimele săptămâni, BNS cât și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, au solicitat public clarificări urgente privind acest program, inclusiv elemente referitoare atât la implicarea concretă a industriei românești și a lucrătorilor români, cât și informații despre sustenabilitatea financiară ai acestui program pentru a ne asigura că, în anii care vin, dobânzile și rambursarea întregului împrumut nu vor reprezenta încă o problemă suplimentară pentru bugetul României. Nici la aceste solicitări nu am primit răspuns!

România se află într-un moment critic, având la dispoziție mai puțin de 24 de zile pentru a semna acordul de împrumut și pentru a încheia contractele aferente programului SAFE. Este inadmisibil ca, în aceste condiții, autoritățile să ridice abia acum întrebări fundamentale despre rolul și contribuția industriei românești.

Blocul Național Sindical, cât și organizațiile patronale mai sus menționate avertizează că, în forma actuală, programul SAFE riscă să devină o povară financiară majoră pentru România, o bombă cu ceas, cu efecte pe termen lung asupra economiei și asupra generațiilor viitoare. Veți plăti, dumneavoastră, domnilor guvernanți, această povară sau copiii și nepoții noștri?”, se mai arată în comunicat.