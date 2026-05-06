Prima pagină » Actualitate » USR se agață de PNL. Mesaj direct adresat liberalilor: „Propunem un acord politic pentru coordonarea pașilor următori"

Căderea Guvernului Bolojan rescrie harta politică în România. USR adresează un apel Partidului Național Liberal, în vederea „coordonării pașilor următori”.

Printr-un mesaj postat pe Facebook, Uniunea Salvați România spune că exclude varianta de a mai face parte dintr-un guvern împreună cu PSD.

„România nu trebuie să se întoarcă în trecut”

Pentru tabăra #Rezist, lucrurile sunt clare: nicio nouă colaborare cu PSD! „România NU trebuie să se întoarcă în trecut”, spun cei de la USR. Mai departe, în mesajul de pe Facebook, USR insistă că miniștrii săi rămân la Palatul Victoria „până la numirea unui nou guvern”.

Redăm mai jos mesajul complet transmis de formațiunea lui Dominic Fritz:

„Moțiunea PSD-AUR a trecut. Dar România NU trebuie să se întoarcă în trecut. Ce facem mai departe.

  1. Miniștrii USR rămân la muncă până la numirea unui nou guvern. Reformele începute nu se opresc peste noapte și nu abandonăm responsabilitatea administrării instituțiilor statului.
  2. Nu vom forma o nouă majoritate cu PSD. PSD a ales să voteze alături de AUR pentru dărâmarea guvernului și și-a ales drumul.
  3. USR propune PNL un acord politic pentru coordonarea pașilor următori, în jurul unei direcții clare: reformă, modernizare, eliminarea privilegiilor și apărarea drumului pro-european al României.

În opt luni de guvernare, miniștrii USR au arătat că reforma se poate face: în pădurile statului, în companiile de stat, în apărare, în transporturi, în economie și în instituțiile care trebuie să fie transparente în fața cetățenilor.

Criza politică fabricată de PSD și AUR nu schimbă direcția USR.

Ce am început continuăm. Nu cu PSD. Nu cu privilegii. Nu cu întoarcerea în trecut”.

