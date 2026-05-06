Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu

Într-un mesaj adresat miercuri presei, comunitatea românească din regiunea Odesa transmite o Scrisoare deschisă cu privire la numirea noului consul general la Odesa. Aceasta acuză MAE că a făcut numirea fără a se ține cont de nevoile și specificul comunității. Apelul este însoțit de o amplă scrisoare către ministra de Externe Oana Țoiu. 

  • La sfârșitul lunii aprilie, ministerul de Externe a numit un nou consul general la Odesa după o perioadă de interimat. Este un oraș ucrainean cu o numeroasă comunitate românească (detalii AICI).
  • Zeci de asociații semnatare cer ca noul consul al României la Odesa, Doru Liciu, numit în funcție pe 29 aprilie, să fie schimbat din funcție. Acestea acuză că Liciu ar putea bloca procesele de consolidare a relațiilor cu autoritățile locale începute de fostul consul.
  • De menționat că sunt mai multe asociații care semnează scrisoarea, solicitând imperios un punct de vedere.

Ce îi îngrijorează pe etnicii români din orașul istoric Odesa

Subsemnații, reprezentanți ai comunității de etnici români din regiunea Odesa, ne adresăm dumneavoastră cu respectul cuvenit pentru a vă împărtăși o preocupare profundă generată de recenta decizie privind numirea unui nou Consul General al României la Odesa.

Odesa, distrusă parțial de război

Înțelegem pe deplin caracterul legal al acestei decizii, temeiul său administrativ și prerogativele instituționale ale statului român în materia numirilor diplomatice. Demersul nostru nu urmărește contestarea acestor atribuții, ci exprimarea unei realități resimțite la nivelul comunității românești din regiune, într-un moment deosebit de sensibil.

Sudul Ucrainei este vulnerabil

Contextul actual, marcat de provocări de securitate și de presiuni asupra identității culturale și lingvistice, conferă o importanță sporită menținerii unui dialog autentic, constant și eficient între statul român și comunitățile sale din afara granițelor. În acest sens, apreciem că orice decizie privind reprezentarea diplomatică într-o regiune complexă precum sudul Ucrainei ar putea beneficia de o consultare mai amplă a comunității românești locale, profund conectată la realitățile din teren.

Totodată, considerăm că această decizie intervine într-un context aparte pentru relațiile consulare româno-ucrainene, în condițiile în care activitatea consulatului a fost suspendată în februarie 2022, ca urmare a agresiunii militare declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Reluarea activității în toamna anului 2025, chiar și în regim limitat, a reprezentat pentru comunitatea noastră un semnal încurajator de sprijin și revenire la normalitate.

Românii îl vor înapoi pe fostul consul Claudiu Tătaru

În acest cadru, dorim să evidențiem în mod deosebit aprecierea de care se bucură, în rândul comunității românești din regiunea Odesa, activitatea Excelenței Sale, domnul Claudiu Tătaru, consul general interimar al României la Odesa. Într-un context marcat de dificultăți excepționale, domnia sa a demonstrat profesionalism, echilibru și o remarcabilă capacitate de adaptare, asigurând continuitatea serviciilor consulare și menținând un dialog constant și constructiv cu membrii comunității.

Activitatea sa s-a remarcat, totodată, prin:

  • menținerea unui dialog direct, constant și structurat cu membrii comunității;
  • implicarea activă în susținerea și dezvoltarea educației în limba română;
  • contribuția la revitalizarea vieții culturale românești, inclusiv prin inițiative culturale itinerante dedicate promovării tradițiilor și identității naționale;
  • susținerea dimensiunii spirituale a comunității, prin sprijinirea proiectelor derulate în cadrul bisericilor din regiunea Odesa care aparțin de Episcopia Basarabiei de Sud, precum și încurajarea păstrării identității spirituale românești;
  • acordarea de sprijin efectiv unui număr semnificativ de copii pentru participarea la Programul „Tabere ARC”, derulat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, precum și susținerea tinerilor români în procesul de acces la studii în România;
  • facilitarea atragerii de resurse financiare destinate sectorului medical și comunităților locale;
  • prezența constantă în teren, în localitățile cu populație românească din regiune;
  • reprezentarea activă a României în cadrul unor evenimente internaționale relevante;
  • susținerea consecventă a demersurilor privind redeschiderea integrală a Consulatului General.

Comunitatea românească din sudul Ucrainei vrea o legătură vie cu țara

În ultimul interval, relația dintre comunitatea noastră și reprezentanța consulară a cunoscut o evoluție semnificativă. În condiții limitate, într-un cadru adesea itinerant și fără sprijinul unei structuri complete, am resimțit, poate pentru prima dată după mult timp, o apropiere reală față de instituțiile statului român.

Contactul cu reprezentantul consular a devenit direct, deschis și adaptat realităților din teren. Nu a fost vorba doar despre furnizarea de servicii, ci despre construirea unui sentiment de încredere și apartenență – acela că nu suntem singuri și că există o legătură vie și autentică cu România. Într-un context dificil, marcat de incertitudine și presiuni de securitate, această evoluție a avut o importanță deosebită pentru comunitatea noastră.

Românii solicită redeschiderea Consulatului general din Odesa

În acest sens, schimbarea intervenită în prezent este percepută nu ca o simplă rotație instituțională, ci ca o posibilă întrerupere a unui proces de consolidare aflat încă în desfășurare. Nu punem în discuție persoana nou numită și nu anticipăm în mod negativ activitatea acesteia. Îngrijorarea noastră vizează faptul că o relație construită în timp, prin prezență și încredere, presupune un proces de continuitate dificil de reconstituit în absența unei tranziții consolidate.

Pentru comunitatea noastră, prioritatea firească ar fi fost consolidarea progreselor realizate, prin întărirea cadrului instituțional și redeschiderea deplină a Consulatului General, mai degrabă decât o schimbare de conducere într-un moment atât de sensibil.

În acest context, vă adresăm respectuos rugămintea de a avea în vedere aceste realități în evaluarea impactului unei astfel de decizii asupra comunității românești din regiunea Odesa. Considerăm că menținerea continuității și orientarea eforturilor către consolidarea activității consulare ar răspunde într-o măsură mai adecvată nevoilor actuale.

Ne exprimăm, totodată, speranța că vocea comunității va putea fi integrată într-o manieră mai consistentă în procesele decizionale care ne privesc direct.

În speranța unei analize atente, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru dialog și cooperare.

Cu deosebită considerație,

Asociațiile semnatare, reprezentând comunitatea românească istorică din regiunea Odesa:

Asociația Românilor din orașul Ismail „Gavriil Musicescu”

Asociația Cultural-Religioasă „Melchisedec Ștefănescu” – Ismail

Asociația „Centrul de Informare Românesc” (CIRo) – Ismail

Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa

Asociația „Reni” a Românilor din orașul Reni

