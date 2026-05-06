Corupție cu locuri de veci: cinci persoane ridicate de mascați

Corupție cu locuri de veci în județul Botoșani. În cursul zilei de miercuri, 6 mai 2026, au avut loc percheziții ample la nivelul județului. Sunt vizate 12 adrese. Suspecții ar fi revândut ilegal locuri de veci și ar fi favorizat anumiți constructori de monumente funerare.

Mascații au vizat atât locații din municipiul Botoșani, cât și din comunele Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești. Cinci persoane au fost conduse la audieri. Sunt efectuate cercetări pentru infracțiunile de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu.

„Percheziții ample organizate de polițiști miercuri, la 12 adrese din județul Botoșani, într-un dosar penal de corupție. Potrivit anchetei, persoanele vizate revindeau locuri de veci altor persoane decât cele care le-au concesionat și favorizau edificarea monumentelor funerare de către anumiți constructori.

Mai multe locații din municipiul Botoșani, dar și din comunele Mihai Eminescu, Vlădeni și Curtești, au fost vizate de mascați. Anchetatorii au descins inclusiv la sediul unei instituții publice, precum și la patru sedii ale unor societăți comerciale, dar și la domiciliile unor persoane fizice.

Cele cinci persoane vizate au fost conduse la audieri. Oamenii legii efectuează cercetări pentru infracțiunile de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu”, transmit autoritățile.

