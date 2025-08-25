După scandalul din jurul „Colegiului German Goethe” – în care mai mulți părinți au făcut publice situațiile traumatizante și umilitoare, prin care au povestit că au trecut copiii lor, de-a lungul anilor, de când studiază germana cu profesoara Maria Lipan-Webber, fosta directoare adjunctă a colegiului – un nou caz asemănător a izbucnit în ultima perioadă la un alt colegiu celebru din București, unul cu rezultate foarte bune în zona educațională. Vorbim despre un grup de părinți ai claselor gimnaziale de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, semnatarii unei petiții online. Documentul a fost trimis și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Este important de precizat că doamna Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Gheorghe Lazăr, unde am sunat pentru un punct de vedere – chiar dumneaei a răspuns la numărul de telefon postat pe site – ne-a transmis că „are treabă și nu ne poate da un punct de vedere acum când noi trebuie să ne facem articolul.”

Precizările ISMB după situația de la Lazăr

Și Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis un punct de vedere vizavi de situația de la Colegiul Gheorghe Lazăr.

„A fost înregistrată o sesizare pe această temă. Situația este în curs de verificare, urmând să fie analizată conform procedurilor legale în vigoare”, au transmis oficialii ISMB.

Cazul unei profesoare, care predă cursuri la o clasă în care învață și copilul ei, a stârnit o adevărată revoltă la Colegiul Lazăr. Părinții au scris o petiție online, în care au adus acuzații extrem de grave. Vorbim despre șantaj pentru note, corupție și o industrie a meditațiilor, care-l ajută pe elev să fie bine văzut la clasă.

„Altfel, nu rezisți la Lazăr!”, este concluzia grupului de părinți, care au preferat să-și păstreze anonimatul, pentru ca copiii lor să fie protejați de eventuale repercusiuni.

„Copiii primesc note mici, iar soluția de îmbunătățire a notelor sunt meditațiile”

Pe pagina de facebook Șantajul din Catalog, mai mulți părinți trag un semnal de alarmă cu privire la profesoara Roxana Banu, despre care ei susțin că s-ar afla în incompatibilitate de doi ani de zile „perioadă în care atât cadre didactice, dar mai ales părinți au formulat zeci de sesizări și reclamații. Zero reacții din partea conducerii școlii” se arată în sesizarea părinților anonimi.

Părinții reclamă și legătura dintre profesorul incompatibil și directoarea școlii, devoalând faptul că ar ascunde o întreagă rețea, care folosește meditațiile ca instrument de șantaj pentru acordarea de note preferențiale.

„Fabrica de bani de la Lazăr. O afacere a ”famigliei” Neagoe, protejată de garda pretoriană: Banu, Soreață, Sturza și Videanu. Cum s-a construit un sistem de degradare a actului didactic, cu scopul de a racola copii pentru meditații. Un sistem foarte bine gândit, extrem de organizat și foarte bine protejat la nivel înalt a transformat Lazăr într-o profitabilă afacere de ”famiglie”. Capo di tutti capi este doamna Neagoe care, înconjurată de o adevărată ”gardă pretoriană”, lucrează sistematic pentru degradarea actului didactic, cu scopul de a se îmbogăți.

Pe scurt, sunt aduși în școală profesori cu pregătire îndoielnică, înlocuiți și chiar înlăturați cei capabili, cu un obiectiv cât se poate de clar: bani din meditații. Copiii primesc note mici, iar soluția de îmbunătățire a notelor sunt meditațiile. După metoda ”am o ofertă de nerefuzat”, rețeaua își asigură constant un flux de copii la meditații.”

„Renunți la meditații, renunți la Lazăr. Abuzuri în formă continuată”

Părinții acuză o serie de abuzuri în formă continuată la adresa copiilor lor, precizând că cine nu face merditații nu rezistă la Lazăr.

„Asta pățesc copiii care nu mai merg la meditații. Sunt forțați să iasă din Lazăr, printr-o formă de presiune constantă, pusă pe ei prin metode aproape sinistre. Sunt copii, totuși!

Rețeaua se acoperă, juridic, iar mulți dintre copiii care merg la meditații, învață în clase la care doamnele nu predau. Însă, dacă renunți la meditații, rețeaua Neagoe, Banu, Sturza, Soreață și ”Doamna cu pălărie” are grijă ca acel copil să fie testat frecvent, primește note mici și este urmărit și sancționat exagerat pentru unele greșeli, ajungându-se până la reducerea notei la purtare.

Lucrurile degenerează în clasa în care învață copilul doamnei Banu. Acest minor privilegiat – pentru că are acces la informații legate de teste, subiecte la acestea, dar și la alte ”dulciuri” din cancelarie – a reușit să împartă clasa în favoriți (cu care împarte ”dulciurile” din cancelarie) și nefrecventabili. Favoriții sunt, de regulă, acei colegi pe care-i vede și acasă, la orele de meditații. Copiii mai puțin populari sunt cei care au renunțat la meditații cu rețeaua Neagoe, Banu, Sturza, Soreață și ”Doamna cu pălărie” .

Nu de puține ori părinții au ajuns la școală pentru a cere socoteală profesoarei Banu pentru că le-a jignit copilul. ”Prost”, ”agresiv”, ”ai probleme psihice” fac parte din limbajul uzual al doamnei Banu față de acei copiii luați la țintă. Părinții care-i cer socoteală ei sau conducerii sunt ”ticăloși”. Dublul standard folosit de acești profesori, doar pentru că le sunt lezate interesele materiale reprezintă o formă de abuz!”

Directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr infirmă acuzațiile

Într-un răspuns transmis către Evenimentul Zilei, directoarea CN Gheorghe Lazăr susține că acuzațiile nu sunt fondate.

„Banu predă la clasa unde fata ei este elev. Dar acest lucru nu este ilegal. (…) Și copiii mei au învățat la Lazăr. Acest lucru nu însemnă că au fost protejați în vreun fel. Din contră! Exigențele sunt mai mari, presiunea este mai mare. Copilul lui teacher Roxana poate fi evaluat oricând, de către oricine. Este un copil pregătit. Nu are alte beneficii

Trăim în epoca degradării, în țara în care ne conduc oameni slab pregătiți, care au trecut prin școală, numai ei știu cum. Iar acum vor ca și copiii lor să treacă prin școală, la fel de ușor. Așa e cu parveniții social” a conchis directoarea Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Și Colegiul Goethe s-a aflat în centrul unui astfel de scandal

Reamintim, în acest context, și de cazul Colegiul German Goethe, care s-a aflat în centrul unui scandal, după ce un raport al Corpului de Control al Ministerului Educației a dezvăluit abatateri și nereguli în unitatea de învățământ.

Printre neregulile reclamate în raportul Corpului de Control al ministerului de atunci se numără „efectuarea de meditații cu elevi de clasă”, „disfuncționalități în desfășurarea orelor la disciplina limba și literatura germană maternă”, dar și „bullying și comportament abuziv” din partea unui cadru didactic din cadrul Colegiului German „Goethe” din București.

RECOMANDAREA AUTORULUI: