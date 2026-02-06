Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile

Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Iată care sunt condițiile de angajare.

„UE angajează absolvenți – din orice domeniu de studiu! Concursul principal pentru posturi de debut (AD5) se redeschide, pentru prima dată din 2019. 🎉 Tot ce îți trebuie este o diplomă de licență, cunoașterea fluentă a două limbi oficiale ale UE și cetățenia unui stat membru UE. Dacă vrei să lucrezi pentru UE, acum este momentul tău să strălucești”, se arată într-un mesaj pe facebook.

Uniunea Europeană caută absolvenți talentați din toate domeniile de studiu pentru a se alătura funcției publice. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) lansează un concurs deschis pentru a întocmi o listă de rezervă din care instituțiile, organismele și agențiile Uniunii Europene pot recruta noi membri ai funcției publice ca administratori (gradul AD5).

Rolul general al administratorilor este de a sprijini factorii de decizie în îndeplinirea misiunii instituției sau organismului lor, contribuind la politici și programe care au un impact asupra a milioane de oameni din întreaga Europă. Candidații selectați lucrează de obicei într-unul dintre următoarele domenii, ca parte a unei echipe multiculturale:

dezvoltarea și formularea politicilor

implementarea și punerea în aplicare a politicilor

gestionarea resurselor

Perioada de depunere a candidaturilor se deschide pe 5 februarie 2026, iar termenul limită este 10 martie 2026, ora 12:00 (amiază), ora Bruxelles-ului.

Candidații trebuie să încarce o copie scanată a cărții de identitate sau a pașaportului lor valabil până la 10 martie 2026, ora 12:00 (amiază), ora Bruxelles-ului, și copii scanate ale documentelor care susțin declarațiile făcute în candidatura lor până la 7 octombrie 2026, ora 12:00 (amiază), ora Bruxelles-ului.