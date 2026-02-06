Prima pagină » Actualitate » Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară

06 feb. 2026, 17:57, Actualitate
Dosarul lui  Călin Georgescu, prin care fostul candidat a prezidențiale a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară, s-a blocat vineri, 6 februarie, la Tribunalul București, ca urmare a faptului că, potrivit Digi 24,  judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei soluții și au constatat „ivită divergența”. Noul termen s-a mutat pe 9 februarie.

Tribunalul București urma să se pronunțe definitiv asupra legalității rechizitoriului trimis în judecată în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară pe data de 6 februarie, însă judecătorii nu s-au pus de acord asupra unei decizii, astfel a fost constatată „ivită divergența”.

Pe data de 9 februarie judecarea cauzei se va relua, în complet de divergență, potrivit minutei instanței. Divergența apare când judecătorii (doi) nu se pun de acord asupra unei decizii, astfel că este nevoie de un altul (pentru număr impar – trei) pentru a soluționa un caz.

De asemenea, divergența mai poate apărea și în contextul  în care judecătorii nu s-au pus de acord asupra probelor care ar putea fi excluse din dosar. Dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de propagandă legionară se află în etapa de cameră preliminară și a trecut de controlul primei instanțe.

Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, se arată într-un fragment din decizia Judecătoriei Sectorului 1, din decembrie 2025.

Călin Georgescu a contestat însă decizia Judecătoriei Sectorului 1 și s-a ajuns, astfel, ca Tribunalul București să pronunțe o soluție definitivă în acest caz. Fostul candidat la prezidențiale mai este trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra.

În acest dosar, cei doi au fost trimiși în judecată după planul de destabilizare care ar fi fost pus la cale la ferma din Ciolpani, plan în urma căruia, mai mulți apropiați ai lui Potra veneau cu mașinile în care aveau arme albe în București, ca să provoace proteste violente după anularea alegerilor. Acest dosar se află, de asemenea, în etapa de cameră preliminară.

