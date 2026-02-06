Prima pagină » Actualitate » Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde

Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde

06 feb. 2026, 17:52, Actualitate
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde
FOTO - Caracter ilustrativ

Cu încălzire centrală caldă și ferestre închise, această perioadă a anului este momentul perfect pentru ca musculițele de ciuperci să năvălească asupra plantelor de apartament iubite. Musculițele de ciuperci, cunoscute și sub numele de muște sciaride, sunt printre cei mai comuni dăunători, care-i scot din minți pe pasionații de plante de apartament.

Acești dăunători nedoriți pot face ca îngrijirea plantelor dumneavoastră să fie stresantă, copleșitoare și uneori chiar jenantă atunci când oaspeții sunt prinși în ambuscadă de aceste amenințări zburătoare. Și, deși pot părea relativ inofensivi, acești țânțari pot face ravagii asupra plantelor mai tinere și mai sensibile.

Capcanele galbene lipicioase

Având în vedere acest lucru, experta în dăunători ai plantelor și proprietara Ladybird Plantcare, Tessa Cobley, a împărtășit sfaturile ei pentru prevenirea infestărilor.

Ea explică faptul că gestionarea țânțarilor de ciuperci funcționează cel mai bine atunci când se vizează atât adulții, cât și larvele, ca o abordare dublă.

Pentru adulți, Tessa sugerează: „Capcanele galbene lipicioase la nivelul solului sunt ieftine, simple și extrem de eficiente în prinderea adulților zburători înainte ca aceștia să depună mai multe ouă. Țânțarii sunt atrași irezistibil de galben, așa că culoarea capcanei chiar face diferența.”

Larvele, mai greu de țintit

Țintirea larvelor poate fi puțin mai complicată, iar expertul spune: „Controalele biologice, cum ar fi nematodele benefice, pot fi udate în amestecul de ghiveci. Acestea caută în mod activ și ucid larvele de țânțari de ciuperci, de obicei în decurs de o săptămână.”

„Aceasta rupe ciclul de viață la sursă. Este o soluție responsabilă față de mediu: nematodele vizează doar larvele, lăsând alte insecte, animale de companie și oameni complet nevătămați – o soluție naturală și extrem de eficientă.”

Deși există metode de combatere a țânțarilor, prevenirea este cea mai bună modalitate de a vă asigura că nu există infestări în casa dumneavoastră. Asigurați-vă că verificați în mod regulat plantele și ajustați udarea după cum este necesar.

Dacă găsiți țânțari, combinarea capcanelor de monitorizare cu controlul țintit al larvelor va reduce numărul acestora înainte ca o mică problemă să se transforme într-o invazie completă.

Recomandarea autorului: Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Michelle Menard, tânăra franțuzoaică adesea menționată în istoriile populare ale ojei moderne
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
18:40
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR
18:04
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR
CONTROVERSĂ Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
18:01
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
JUSTIȚIE Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
17:57
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
INEDIT Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump
17:49
Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump
ANUNȚ Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile
17:35
Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe