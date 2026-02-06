Prima pagină » Știri externe » Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020

06 feb. 2026, 18:01, Știri externe
Donald Trump a publicat joi un videoclip cu o temă conspirativă în cadrul căreia, la finalul clipului, erau prezentate presupuse nereguli ale alegerilor prezidențiale din SUA din 2020. În cadrul videoclipului postat de Trump, la sfârșit apăreau fețele lui Barack și Michelle Obama suprapuse peste corpurile unor maimuțe.

Fostul președinte al Statelor unite, Barack Obama și soția sa, Michelle, au fost înfățișați ca niște maimuțe într-un montaj video postat pe 5 februarie de către Donald Trump. Videoclipul, care are puțin peste un minut, prezintă presupuse dovezi ale unor nereguli electorale, pe care președintele republican susține că le-a câștigat.

În videoclip sunt repetate acuzațiile, care nu au fost niciodată dovedite, potrivit cărora voturile au fost numărate greșit într-o serie de state cheie. Chiar înainte de sfârșitul postării, timp de două secunde, apare un montaj video cu soții Obama, fețele lor râzând pe corpul unei primate, cu jungla în fundal.

