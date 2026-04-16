Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă

Comisia Europeană a anunțat că anunță că deschide o investigație în ce privește ajutorul de stat acordat de România ca să retehnologizeze reactorul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, scrie Economedia.
Astfel, Comisia Europeană va evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață a Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.
În ianuarie 2026, România a notificat Comisiei intenția sa de a sprijini retehnologizarea reactorului Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cu menținerea aceleiași capacități de producție a energiei electrice, respectiv 706 megawați, astfel încât acesta să poată funcționa pentru încă 30 ani.
Reactorul Unității 1 a fost pus în funcțiune în 1996. În prezent, acesta asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României.Întrucât anul viitor reactorul ar urma să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață estimate, prelungirea vieții acestuia cu un nou ciclu de exploatare de 30 ani este primordială pentru asigurarea disponibilității pe termen lung a energiei electrice cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
Obiectivul proiectului este să sporească securitatea aprovizionării cu energie electrică a României și să contribuie la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii.
Beneficiarul acestui sprijin este Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, deținută majoritar de statul român, și totodată, singurul operator de energie nucleară din țară. Valoarea nominală estimată a proiectului este de 3,2 miliarde EUR.
România are intenția să sprijine retehnologizarea unității nucleare prin patru măsuri:
În etapa aceasta, pe baza evaluării sale preliminare, Comisia consideră că proiectul este necesar și că ajutorul facilitează dezvoltarea unei activități economice.
Chiar și așa, Comisia are îndoieli în ce privește conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat.
De aceea, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a stabili:
Autorul recomandă:
