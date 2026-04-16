Comisia Europeană anunță deschiderea unei investigații cu privire la ajutorul de stat dat de România pentru retehnologizarea reactorului 1 Cernavodă

Comisia Europeană a anunțat că anunță că deschide o investigație în ce privește ajutorul de stat acordat de România ca să retehnologizeze reactorul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, scrie Economedia.

Astfel, Comisia Europeană va evalua dacă sprijinul public pe care România intenționează să îl acorde pentru retehnologizarea și prelungirea duratei de viață a Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

În ianuarie 2026, România a notificat Comisiei intenția sa de a sprijini retehnologizarea reactorului Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cu menținerea aceleiași capacități de producție a energiei electrice, respectiv 706 megawați, astfel încât acesta să poată funcționa pentru încă 30 ani.

Reactorul Unității 1 a fost pus în funcțiune în 1996. În prezent, acesta asigură aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României.Întrucât anul viitor reactorul ar urma să ajungă la sfârșitul duratei sale de viață estimate, prelungirea vieții acestuia cu un nou ciclu de exploatare de 30 ani este primordială pentru asigurarea disponibilității pe termen lung a energiei electrice cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Obiectivul proiectului este să sporească securitatea aprovizionării cu energie electrică a României și să contribuie la obiectivele de decarbonizare ale Uniunii.

Beneficiarul acestui sprijin este Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, deținută majoritar de statul român, și totodată, singurul operator de energie nucleară din țară. Valoarea nominală estimată a proiectului este de 3,2 miliarde EUR.

Sprijinul României

România are intenția să sprijine retehnologizarea unității nucleare prin patru măsuri:

  • un grant în valoare de 600 milioane EUR;
  • garanții de stat pentru împrumuturile contractate pentru finanțarea investiției;
  • un contract bidirecțional pentru diferență (CfD) cu o durată de 30 ani, care să asigure venituri stabile centralei
  • un mecanism de protecție în cazul unor modificări reglementare în timpul construcției și exploatării

Ce spune Comisia

În etapa aceasta, pe baza evaluării sale preliminare, Comisia consideră că proiectul este necesar și că ajutorul facilitează dezvoltarea unei activități economice.

Chiar și așa, Comisia are îndoieli în ce privește conformitatea deplină a măsurii cu normele UE privind ajutoarele de stat.

De aceea, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a stabili:

  • adecvarea și proporționalitatea pachetului de ajutor. Deoarece există mai multe măsuri de ajutor care, împreună, pot limita riscurile pentru beneficiar, este important să se asigure că nu se acordă în ultimă instanță un cuantum al ajutorului mai mare decât este necesar.
  • În special, Comisia are îndoieli despre faptul că pachetul propus asigură un echilibru adecvat între reducerea riscurilor pentru a crea condiții favorabile pentru investiții și menținerea stimulentelor pentru o conduită eficientă, evitând în același timp, transferul excesiv al riscurilor către stat;
  • impactul măsurii de ajutor asupra concurenței de pe piață și dacă acesta este redus la minimum.
  • Comisia se teme și de faptul că mai multe elemente esențiale ale contractului pe diferență nu oferă stimulente eficace în materie de exploatare și întreținere. În etapa de acum, Comisia nu poate concluziona că există suficiente garanții care să împiedice transferul ajutorului către consumatori sau anumiți participanți la piață;
  • conformitatea cu alte dispoziții ale legislație UE, mai ales principiile care guvernează conceperea schemelor de sprijin sub formă de contracte bidirecționale pentru diferență, principii prevăzute la articolul 19d alineatul (2) din Regulamentul privind energia electrică.

Cele mai noi

Trimite acest link pe