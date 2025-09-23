Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM

Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM

Bianca Dogaru
23 sept. 2025, 13:29, Actualitate
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM

Roberto Viola, șeful Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene a trimis o scrisoare oficială autorităților române. El cere detalii despre măsurile Guvernului Bolojan privind salariile angajaților de la ANCOM.

Recent, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va reduce indemnizațiile șefilor ANCOM. Această instituție se autofinanțează, deci măsura nu afectează bugetul de stat. Viola cere Guvernului să explice, în termen de zece săptămâni, ce impact vor avea aceste modificări asupra organizării instituției și asupra personalului. Oficialul european precizează că respectă dreptul României de a-și organiza bugetul intern, dar vrea să se asigure că autonomia ANCOM nu va fi afectată.

Reforma autorităților de reglementare

Premierul Bolojan a prezentat în Parlament un proiect care vizează restructurarea a trei autorități importante: ANCOM, ANRE și ASF. El a explicat că aceste instituții au avut în trecut personal supradimensionat și salarii mult mai mari decât media din sectorul public.

Principalele măsuri propuse:

  • Reducerea personalului cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile de suport
  • Restructurarea organigramelor – eliminarea funcțiilor inutile și a suprapunerilor de atribuții
  • Reducerea salariilor și a indemnizațiilor conducerilor cu 30%, iar bonusurile conducerilor vor fi limitate la maximum două salarii brute lunare ale unui ministru
  • Introducerea transparenței – organigramele și salariile trebuie publicate pe site-urile instituțiilor

Surse foto: Profimedia

