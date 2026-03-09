Comisia Europeană: Două zboruri de repatriere au aterizat în siguranță în România, după activarea Mecanismului rescEU

Mai mulți români blocați în Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță țară în urma unor zboruri organizate organizate direct de Comisia Europeană. Cele două zboruri au adus înapoi din Oman în România 356 de cetățeni europeni. Comisia precizează că și-a mobilizat pentru prima dată propriile capacități de transport și de logistică rescEU, în urma unei cereri din partea autorităților române. Această operațiune marchează o etapă importantă în extinderea instrumentelor de răspuns ale mecanismului de protecție civilă al UE.

„Capacitățile rescEU au fost trimise pe teren de Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE. În cazul în care niciun stat membru al UE și niciun stat participant la mecanismul de protecție civilă al UE nu poate oferi capacități de transport în urma unei cereri de asistență, rescEU poate fi mobilizat. El oferă un nivel suplimentar de sprijin din partea UE atunci când capacitățile naționale nu sunt disponibile”, transmite Comisia printr-un comunicat.

Pe lângă aceste zboruri rescEU, UE a sprijinit până în prezent 42 de zboruri, aducând peste 4.100 de cetățeni europeni înapoi, în condiții de siguranță, în Belgia, Bulgaria, Cehia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Portugalia, România, Slovacia și Suedia.

În următoarele zile sunt planificate mai multe zboruri, întrucât, în total, 23 de țări au solicitat asistență din partea UE: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Franța, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.

Comisia, în coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu delegațiile UE, este pe deplin mobilizată pentru a sprijini repatrierile și rămâne în contact pe această temă cu delegațiile UE și cu autoritățile consulare ale statelor membre din regiune.

CE anunţă că, începând din septembrie 2025, avioanele de pasageri reprezintă o nouă capacitate a rescEU, aceasta fiind prima activare a sprijinului consular de la acea dată.

„UE joacă un rol esențial în coordonarea costurilor operaționale și de transport ale zborurilor de repatriere. În urma unei cereri de asistență, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE mobilizează prompt asistență și experți. În cadrul rescEU, Comisia poate acoperi până la 100 % din costurile de transport. Acest lucru diferă de alte tipuri de sprijin acordat de UE pentru repatrieri, în cazul cărora acoperirea costurilor poate ajunge până la 75 %, cu condiția ca cel puțin 30 % dintre pasageri sunt cetățeni ai altor state membre ale UE sau ai altor state participante decât cel care a activat mecanismul. Întrucât repatrierile consulare țin de competența națională, statele membre sau statele participante pentru care sunt mobilizate capacitățile rescEU sunt responsabile pentru coordonarea tuturor aspectelor consulare legate de operațiunile respective, inclusiv de alocarea de locuri cetățenilor din alte țări interesate în cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, precum și de trimiterea pe teren de personal consular, după caz. Delegațiile UE de pe teren au ajutat statele membre să asigure utilizarea la maximum a acestor repatrieri de către toți cetățenii UE care au nevoie de asistență consulară”, arată Comisia Europeană.

