Gestionarea crizei cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului armat, s-a transformat dintr-o misiune de salvare într-un show al neputinței Ministerului Afacerilor Externe. Sub coordonarea ministrei Oana Țoiu, ceea ce trebuia să fie o dovadă de solidaritate statală a devenit o succesiune de decizii contradictorii, acuzații de discriminare politică și un spectacol al indiferenței diplomatice care a culminat cu fuga oficialilor din conferințe de presă.

Totul a început cu o prăbușire a sistemului de comunicare între celula de criză a MAE și cetățenii aflați în pericol. În timp ce mii de români se aflau sub amenințarea atacurilor cu drone, comunicarea oficială a MAE a fost un dezastru. Cetățenii care s-au înscris în atenția consulară au reclamat faptul că nimeni nu i-a contactat. Aceștia au primit doar tăcere sau îndrumări inutile către site-ul ministerului.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a afirmat că resursele consulare suplimentare nu ar fi schimbat situația și că oamenii primesc oricum aceleași informații de pe canalele de WhatsApp. În acest context de abandon, sute de români s-au întors acasă pe cont propriu și pe banii lor. Oficialii de la București au declarat sec că mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri celor care au rămas fără resurse în zona de conflict.

Zborurile de repatriere: între locuri libere și „ordinul direct” împotriva fiicei lui Ponta

Când MAE a mobilizat în sfârșit zboruri de evacuare, au apărut imediat suspiciuni de abuz. Deși instituția a invocat prioritatea pentru minori și urgențe medicale, –

În timp ce unii minori au rămas în urmă, lista pasagerilor repatriați a scos la iveală surprize majore. Informații obținute pe surse arată că pe zborul de vineri, 6 martie, s-au aflat persoane care nu au respectat niciun criteriu de urgență.

Potrivit Antena 3 CNN, un cuplu de 22 de ani a ajuns acasă cu zborul de stat, deși aceștia nu au avut nicio problemă medicală. Tinerii au postat fotografii din vacanța din Dubai pe rețelele sociale chiar în acele zile. Un alt cuplu format dintr-o avocată și soțul ei, precum și o familie de afaceriști, au ocupat și ei locuri în avion, fără să aibă urgențe medicale.

Diplomația cinismului: „Bucurați-va că sunteți lângă război!”

Atitudinea diplomaților români de pe teren a fost șocantă. Consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, a devenit simbolul acestei nepăsări. Acesta a fost filmat în timp ce le-a transmis elevilor din Vrancea: „Bucurați-vă că sunteți aici…ați avut șansa să fiți aproape de un război.”

Întrebat de jurnaliști despre abandonarea unui copil român, consulul a răspuns cu o aroganță dezarmantă: „Mă credeți că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?”

Fuga de răspundere și cenzura oficială

Când presiunea publică a crescut, Oana Țoiu a ales fuga. În conferința de presă din 5 martie, ministra a refuzat orice răspuns aplicat și a părăsit brusc sala.

A doua zi, scenariul s-a repetat. MAE a organizat un briefing de urgență, dar a tăiat pur și simplu sunetul și emisia video exact în momentul în care jurnaliștii au început sesiunea de întrebări. Deși purtătorul de cuvânt a dat vina pe o „chestiune tehnică”, gestul a fost perceput ca o încercare clară de a ascunde adevărul.

Eșecul repatrierii s-a dus și în justiție. Avocatul Tudor Dobrescu a depus un denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu și a consulului Viorel Riceard Badea. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. De asemenea, și Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta a declarat că îi va face plângere penală ministrei de Externe.

Așadar, acțiunea MAE din martie 2026 rămâne un exemplu despre cum un stat își poate umili cetățenii în momente de vulnerabilitate, sub un slogan neoficial care a ghidat întreaga operațiune: indiferență.

