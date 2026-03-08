Prima pagină » Actualitate » Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni

Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni

08 mart. 2026, 20:23, Actualitate
Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni

Gestionarea crizei cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului armat, s-a transformat dintr-o misiune de salvare într-un show al neputinței Ministerului Afacerilor Externe. Sub coordonarea ministrei Oana Țoiu, ceea ce trebuia să fie o dovadă de solidaritate statală a devenit o succesiune de decizii contradictorii, acuzații de discriminare politică și un spectacol al indiferenței diplomatice care a culminat cu fuga oficialilor din conferințe de presă.

Totul a început cu o prăbușire a sistemului de comunicare între celula de criză a MAE și cetățenii aflați în pericol. În timp ce mii de români se aflau sub amenințarea atacurilor cu drone, comunicarea oficială a MAE a fost un dezastru. Cetățenii care s-au înscris în atenția consulară au reclamat faptul că nimeni nu i-a contactat. Aceștia au primit doar tăcere sau îndrumări inutile către site-ul ministerului.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a afirmat că resursele consulare suplimentare nu ar fi schimbat situația și că oamenii primesc oricum aceleași informații de pe canalele de WhatsApp. În acest context de abandon, sute de români s-au întors acasă pe cont propriu și pe banii lor. Oficialii de la București au declarat sec că mecanismul european nu oferă compensații pentru hoteluri celor care au rămas fără resurse în zona de conflict.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea

Zborurile de repatriere: între locuri libere și „ordinul direct” împotriva fiicei lui Ponta

Când MAE a mobilizat în sfârșit zboruri de evacuare, au apărut imediat suspiciuni de abuz. Deși instituția a invocat prioritatea pentru minori și urgențe medicale, –

În timp ce unii minori au rămas în urmă, lista pasagerilor repatriați a scos la iveală surprize majore. Informații obținute pe surse arată că pe zborul de vineri, 6 martie, s-au aflat persoane care nu au respectat niciun criteriu de urgență.

Potrivit Antena 3 CNN, un cuplu de 22 de ani a ajuns acasă cu zborul de stat, deși aceștia nu au avut nicio problemă medicală. Tinerii au postat fotografii din vacanța din Dubai pe rețelele sociale chiar în acele zile. Un alt cuplu format dintr-o avocată și soțul ei, precum și o familie de afaceriști, au ocupat și ei locuri în avion, fără să aibă urgențe medicale.

Diplomația cinismului: „Bucurați-va că sunteți lângă război!”

Atitudinea diplomaților români de pe teren a fost șocantă. Consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, a devenit simbolul acestei nepăsări. Acesta a fost filmat în timp ce le-a transmis elevilor din Vrancea: „Bucurați-vă că sunteți aici…ați avut șansa să fiți aproape de un război.”

Consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea

Întrebat de jurnaliști despre abandonarea unui copil român, consulul a răspuns cu o aroganță dezarmantă: „Mă credeți că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?”

Fuga de răspundere și cenzura oficială

Când presiunea publică a crescut, Oana Țoiu a ales fuga. În conferința de presă din 5 martie, ministra a refuzat orice răspuns aplicat și a părăsit brusc sala.

A doua zi, scenariul s-a repetat. MAE a organizat un briefing de urgență, dar a tăiat pur și simplu sunetul și emisia video exact în momentul în care jurnaliștii au început sesiunea de întrebări. Deși purtătorul de cuvânt a dat vina pe o „chestiune tehnică”, gestul a fost perceput ca o încercare clară de a ascunde adevărul.

Eșecul repatrierii s-a dus și în justiție. Avocatul Tudor Dobrescu a depus un denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu și a consulului Viorel Riceard Badea. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. De asemenea, și Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta a declarat că îi va face plângere penală ministrei de Externe.

Așadar, acțiunea MAE din martie 2026 rămâne un exemplu despre cum un stat își poate umili cetățenii în momente de vulnerabilitate, sub un slogan neoficial care a ghidat întreaga operațiune: indiferență.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

8 MARTIE Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe”
19:48
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe”
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii
18:57
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii
FLASH NEWS CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
18:19
CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e”
CONTROVERSĂ Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
18:09
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată
SĂNĂTATE Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
17:44
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
17:14
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Digi24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Adevarul
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Click
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Colorantul natural produs de o ciupercă amazoniană poate fi folosit în cosmetice, arată un studiu
SCANDAL The Guardian – Muzeele din Anglia au cele mai multe rămășițe umane din lume. Cifra morbidă trece de 250.000: “O moștenire rușinoasă a colonialismului”. De unde au „importat” cele mai multe rămășițe umane
20:22
The Guardian – Muzeele din Anglia au cele mai multe rămășițe umane din lume. Cifra morbidă trece de 250.000: “O moștenire rușinoasă a colonialismului”. De unde au „importat” cele mai multe rămășițe umane
VIDEO George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”
19:06
George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”
TENSIUNI Răspunsul dat de guvernul britanic lui Trump, după ce președintele SUA a spus că nu mai are nevoie de portavioanele englezești: „Armata britanică nu este de închiriat”
19:03
Răspunsul dat de guvernul britanic lui Trump, după ce președintele SUA a spus că nu mai are nevoie de portavioanele englezești: „Armata britanică nu este de închiriat”
MILITAR Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat
18:50
Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat
SCANDALOS Atenție! Imagini greu de privit. Manuscrisele lui George Enescu, de o valoare inestimabilă, zac de ani de zile în containere pline de igrasie, expuse la ger și la caniculă. Obiectele din casa compozitorului au fost aruncate
18:38
Atenție! Imagini greu de privit. Manuscrisele lui George Enescu, de o valoare inestimabilă, zac de ani de zile în containere pline de igrasie, expuse la ger și la caniculă. Obiectele din casa compozitorului au fost aruncate
SPORT Programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele
18:29
Programul complet din play-out-ul Superligii și clasamentul după ce s-au înjumătățit punctele

Cele mai noi

Trimite acest link pe