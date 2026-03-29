Comoara arheologică milenară de la Călugăreni-Mureș. Ce au descoperit muzeografii într-o fântână romană

Rene Pârșan
Comoara arheologică milenară de la Călugăreni-Mureș. Arheologii au făcut o descoperire spectaculoasă într-o fântână romană din Călugăreni-Mureș. Puțul milenar ascundea zeci de obiecte bine păstrate, de la vase ceramice inscripționate până la un rar ulcior din bronz aproape intact. Situl a fost cercetat complet abia anul trecut

”Ce ascunde adâncul? Această întrebare îi preocupă pe arheologii Muzeului Județean Mureș încă din 2022, când, în curtea clădirii de comandament a castrului roman de la Călugăreni, a fost descoperită o fântână.

La acel moment, din cauza timpului limitat, nu a fost posibilă cercetarea ei completă, însă anul trecut investigația a putut fi în sfârșit finalizată.

Comoara arheologică milenară de la Călugăreni-Mureș. Groapă de gunoi pentru cioboroace deteriorate?

Fântâna, cu o adâncime de peste patru metri, de formă pătrată și placată cu piatră, a oferit mai multe surprize. Cele câteva zeci de vase ceramice relativ bine păstrate sunt în sine remarcabile, iar numele proprietarilor incizate pe unele dintre ele reprezintă o adevărată raritate.

Numărul mare de vase ar putea sugera că cei care scoteau apa le scăpau frecvent, însă observațiile noastre de pe teren indică mult mai probabil faptul că, după un timp, fântâna a fost folosită drept groapă de gunoi, fiind umplută cu obiecte de uz casnic parțial deteriorate.

O altă descoperire deosebită este un ulcior de bronz aproape intact, scos tot din această fântână, primul astfel de artefact cunoscut la Călugăreni. Datorită mediului umed, din adâncime au fost recuperate și mai multe fragmente de scânduri, frânghii, precum și de piele și textile.

Toate aceste piese vor putea fi admirate de public în expozițiile care se vor vernisa anul acesta în Parcul Arheologic de la Călugăreni”, au scris reprezentanții Muzeului Județean Mureș pe o rețea socială.

