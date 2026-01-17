Prima pagină » Actualitate » Comoara din debara. Cu cât puteți vinde sau cumpăra o casetă audio de acum o jumătate de veac

17 ian. 2026, 13:02, Actualitate
În epoca platformelor de streaming, a nenumăratelor canale muzicale, a supercapacităților de stocare video și audio, produsele vintage, casete audio sau viniluri, revin în forță. Uitate prin debarale sau cufere, prăfuite sau demagnetizate, bătrânele produse de stocare pot valora cât greutatea lor în aur. Bineînțeles nu orice disc sau casetă poate fi valorificat. Totul de depinde de autor, interpretare în cazul muzicii clasice, ediții limitate sau unice, starea casetei sau vinilului. Există chiar o bursă a acestor „antichități”, deși în unele cazuri n-au trecut nici 30 de ani…

Casetele audio fac parte dintr-un trend mai amplu al obiectelor vintage, unde raritatea, povestea din spatele produsului și valoarea sentimentală cresc exponențial interesul cumpărătorilor. Acestea pot fi găsite în târguri de vechituri, platforme online dar și site-uri specializate, scrie Blic, preuat de A3CNN.

Cele mai căutate, căutați prin dulapuri!

Unele titluri ies clar în evidență prin valoarea lor excepțională. Un exemplu este caseta „The Madonna Collection” (1987), semnată de celebra Madonna. Deși la momentul lansării a fost distribuită pe scară largă, în prezent este foarte greu de găsit în anumite regiuni, ceea ce a transformat-o într-un obiect de colecție extrem de dorit. În funcție de stare, aceasta poate fi revândută pentru sume considerabile.

Un alt caz spectaculos este albumul „Xero” (1997), aparținând trupei Xero. Această casetă este extrem de rară și conține piese care nu au mai fost lansate ulterior. Tocmai acest caracter unic a dus la creșterea valorii sale până la câteva mii de euro. Astfel de înregistrări nu sunt doar simple suporturi audio, ci adevărate documente ale unei epoci muzicale.

Printre așa-numitele „comori ascunse” se numără și „Floral Shoppe” (2012), semnată de Macintosh Plus. Valoarea ridicată a acestei casete este dată în principal de disponibilitatea extrem de limitată. De asemenea, „Year Zero + Unreleased Material” (1996), al artistului Buck 65, este un alt exemplu de ediție care a atras atenția colecționarilor datorită materialului nelansat oficial.

Desigur, raritatea și cererea rămân elementele-cheie. Chiar și o casetă bine păstrată nu va atinge un preț ridicat dacă nu există interes pentru acel artist sau acel titlu pe piața colecționarilor.

Târgurile de vechituri sau eBay

Există numeroase opțiuni pentru cei care descoperă astfel de casete prin casă și doresc să le valorifice. Târgurile de vechituri rămân o variantă clasică, însă platformele online precum eBay, Subito sau altele similare oferă acces la un public mult mai larg. De asemenea, site-urile specializate în obiecte de colecție, cum este Catawiki, sunt frecvent utilizate pentru vânzarea casetelor rare.  De asemenea, site-urile specializate în obiecte de colecție, cum este Catawiki, sunt frecvent utilizate pentru vânzarea casetelor rare. Rețelele sociale și grupurile dedicate colecționarilor pot fi, la rândul lor, o soluție eficientă, comprimă A3CNN.

