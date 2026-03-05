Prima pagină » Actualitate » Româncă de 36 de ani găsită moartă în Italia, în ruinele unei clădiri abandonate, sfâșiată de câini. Se prostitua și era dependentă de droguri

05 mart. 2026, 09:27, Actualitate
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă într-o clădire abandonată din Catania, în sudul Italia. Inițial, anchetatorii au suspectat o crimă, însă rezultatele autopsiei indică faptul că moartea ar fi fost provocată de mușcături de animale, cel mai probabil de câini vagabonzi, relatează presa italiană.

Autopsia infirmă ipoteza unei crime

Victima, identificată drept Elisabeta Boldijar, cunoscută și sub numele de Adele, a fost descoperită în ruinele unei clădiri publice abandonate de pe Via Cristoforo Colombo. Trupul femeii prezenta numeroase răni, iar la prima examinare acestea au fost considerate posibile tăieturi provocate de o armă albă.

Ulterior, autopsia efectuată de medicul legist Monica Salerno, la Institutul de Medicină Legală al spitalului Policlinico di Catania, a indicat că leziunile sunt compatibile cu mușcături de animale. Potrivit anchetatorilor, rănile erau prea superficiale pentru a fi provocate de un obiect ascuțit.

În zona ruinelor unde a fost găsită femeia există o haită de câini vagabonzi, ceea ce a întărit ipoteza că aceasta ar fi fost atacată de animale. Raportul preliminar al autopsiei a fost transmis deja magistraților, iar concluziile complete vor fi prezentate în câteva săptămâni.

Victima locuia în clădirea abandonată

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Elisabeta Boldijar își amenajase un loc de dormit în clădirea dărăpănată, folosind o saltea veche așezată printre moloz și resturi de azbest.

Femeia ar fi recurs la prostituție pentru a câștiga bani și avea probleme cu dependența de droguri, în special de crack. Ancheta nu este însă închisă complet, iar procurorii au dispus efectuarea unor teste toxicologice pentru a stabili dacă victima consumase substanțe înainte de moarte.

După publicarea fotografiei și a datelor personale ale victimei, mai mulți martori au contactat poliția și au declarat că ar fi văzut-o pe femeie în ziua în care a fost găsită, în compania unei alte persoane. Mărturiile sunt însă contradictorii, iar anchetatorii continuă verificările pentru a reconstitui cu exactitate ultimele ore din viața româncei.

