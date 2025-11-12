Fiara îngropată în garaj. Un spendid Volvo nerulat a dormit 44 de ani. Ce preț fabulos ar putea avea la „bătrânețe”

Un superb Volvo din 1981, ascuns într-un garaj 44 de ani, în stare perfectă, este de vânzare. Un șofer a condus 1.146 de kilometri cu mașina nou-nouță, iar apoi a pus-o la păstrare. Nimeni nu știe de ce, relatează Carup. Cert este că această comoară ascunsă în garaj, preactic nerulată, este o piesă de colecție, nu de muzeu.

Mașina urmează să fie vândută la licitație. Jörgen Gustavsson a plasat un anunț pe Blocket. În plus, reputata casă de licitații Bilweb Auctions a inspectat autoturismul. Prețul de pornire este de 300.000 de coroane suedeze (peste 26.000 de euro), dar sigur nu va fi prețul de achiziție. Asta înseamnă că primești un Volvo care are 44 de ani, dar este nou.

Cea mai sigură mașină la vremea ei

Modelul Volvo 240 a intrat în producție în 1974, fiind considerată cea mai sigură mașină din lume. La începutul anilor 1980, era presiune mare pe piață pentru achiziționarea unei astfel de bijuterii. În acea perioadă, acestea simbolizau prosperitatea suedeză.

„A condus 1000 de kilometri cu această mașină. Apoi a parcat-o în garaj. Între timp, a condus vechiul său Amazon (n.r.: un alt model de Volvo). Nimeni nu știe cu adevărat de ce era așa”, spune Jörgen Gustavsson despre fostul proprietar al mașinii care a preferat să nu circule cu mașina.

Fiara n-a răcit în garaj

Johansson, fostl proprietar, locuia în Bystan, în Blekinge. La granița dintre Skåne și Småland există multe sate mici. Oamenii de aici se întrețin singuri și își duc viața liniștită. „Voia să trăiască în felul lui și avea dreptul să o facă. Din câte am înțeles, nu a făcut rău nimănui”, spune Jörgen Gustavsson, care a lucrat cu mașini toată viața.

Vehiculele de epocă sunt cele mai dragi lui. A verificat acest Volvo unic, piesă cu piesă: „Am reparat frânele. Tot ce trebuie să faci este să să-l pornești. Nu mă tem că nu va trece inspecția. Această mașină este ca o călătorie în timp. Toate sunt în stare originală perfectă. Mașina este atât de frumoasă încât ar putea fi într-un muzeu. Chiar dacă nu a stat într-un garaj încălzit, mașina a rezistat foarte bine în toți acești ani”.

