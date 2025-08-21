Prima pagină » Actualitate » Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele”

Ruxandra Radulescu
21 aug. 2025, 18:09, Actualitate
Compania-mamă E.On din Germania a reacționat după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins preluarea companiei E.On România de către ungurii de la MVM, invocând „posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României”.

Decizia finală în ceea ce privește decizia CEISD de a respinge tranzacția E.On a fost înaintată către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

E.ON a transmis pentru Mediafax că, momentan, compania așteaptă decizia CSAT.

„E.ON a luat act de decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de a supune Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neaprobare a tranzacției privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și a 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Societate cu Răspundere Limitată. Așteptăm motivele acestei decizii și, odată primite, le vom analiza în detaliu, în așteptarea deciziei finale a Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, a declarat un purtător de cuvânt al E.ON, la solicitarea Mediafax.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) a respins preluarea companiei E.On România de către ungurii de la MVM. Inițiativa a fost contestată la începutul anului de către Ministerul Energiei, care a argumentat că „MVM Zrt. are relații comerciale extinse cu Gazprom și Rosatom, companii rusești aflate sub sancțiuni internaționale”. Potrivit procedurii, după avizul negativ, tranzacția va ajunge pe masa CSAT.

„Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) informează publicul că operațiunea notificată privind achiziționarea a 68,18% din capitalul social al E.ON Energie Romania S.A. și 97,92% din capitalul social al E.ON Asist Complet S.A. de către MVM Energy Private Limited Liability Company, prin vehiculul investițional Sonnet Romania Holding S.A., face obiectul procedurii de cercetare detaliată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.

Investitorul a fost notificat asupra declanșării acestei proceduri la data de 14 februarie 2025, iar, în cadrul analizei, au fost examinate elementele principale ale tranzacției, inclusiv profilul investitorului, implicațiile asupra infrastructurii critice naționale și posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României.

CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate.

Ca urmare a concluziilor rezultate din procedura de cercetare detaliată, CEISD a hotărât să înainteze către Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) propunerea de neavizare a operațiunii notificate.

Reiterăm că, potrivit cadrului legal aplicabil, prerogativa decizională finală aparține CSAT. În temeiul art. 9 alin. (12) din OUG nr. 46/2022, avizul emis de CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea acestuia este de 90 de zile de la momentul sesizării.

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe își reafirmă și în acest context angajamentul de a acționa cu profesionalism, imparțialitate și rigoare, în conformitate cu legislația națională și obligațiile internaționale ale statului român, pentru protejarea securității naționale a României.”, a transmis CEISD într-un comunicat.

