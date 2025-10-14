Compania Ryanair, acuzată de discriminare. Ce schimbare radicală i-a șocat și, totodată, scos din sărite pe călătorii vârstnici

Compania Ryanair a luat o decizie care i-a șocat și, în același timp, scos din sărite pe călătorii vârstnici. Aceștia se simt discriminați și cer ca schimbarea radicală anunțată de conducere să nu se mai producă.

Totul are legătură cu decizia celor de la Ryanair de a renunța complet la biletele de îmbarcare pe suport de hârtie.

Ryanair trece la bilete digitale

O astfel de măsură este considerată „rușinoasă” și discriminatorie, consideră pasagerii de vârsta a treia, pentru care tehnologia digitală continuă să reprezinte o problemă.

Cei de la Ryanair au anunțat public că, începând cu data de 12 noiembrie 2025, se va permite îmbarcarea doar pe baza biletelor digitale, descărcate prin aplicația mobilă „myRyanair”.

Măsura marchează o premieră în Europa: Ryanair va deveni prima companie aeriană care elimină complet varianta tipărită a biletelor de îmbarcare pe suport de hârtie. De la mijlocul lui noiembrie, călătorii vor putea utiliza flota Ryanair doar dacă prezintă, la îmbarcare, un bilet exclusiv în varianta digitală.

The Telegraph scrie, însă, că această schimbare va afecta aproximativ 40 de milioane de călători. Vizate sunt persoanele care nu folosesc instrumentele digitale.

Dennis Reed, directorul organizației Silver Voices, care reprezintă interesele oamenilor trecuți de 60 de ani, a criticat în termeni duri decizia Ryanair. El a acuzat compania low-cost că „ignoră complet nevoile clienților mai în vârstă”.

„Practic, ei spun că nu vor persoane în vârstă ca pasageri. Există argumente puternice pentru a spune că este discriminatoriu. Schimbarea va provoca haos. Dacă cineva merge la aeroport să prindă un zbor Ryanair fără aplicație, ce va face? Îl va refuza? Vor izola persoanele în vârstă de societate, ceea ce fac și companiile care se digitalizează complet!

Îi îndemn cu adevărat să reconsidere această idee. Eu, unul, nu voi mai zbura cu Ryanair și i-aș îndemna și pe alții să ia aceleași măsuri”, a precizat Reed pentru The Telegraph.

Și Caroline Abrahams, directoare la organizația caritabilă Age UK, a tras un semnal de alarmă:„Ar trebui să existe întotdeauna o modalitate alternativă de rezervare și prezentare a biletelor care să nu-i dezavantajeze pe cei care nu sunt online”.

Poziția Ryanair: „O experiență mai …ecologică”

În replică la cele de mai sus, cei de la Ryanair arată că pasagerii vor avea parte de o experiență mai …ecologică. De asemenea, compania low-cost vine cu un alt argument: aproape 80% dintre călătorii săi anuali folosesc, deja, varianta de bilet electronic.

Dara Brady, directorul de marketing al companiei:

„Pentru a asigura o tranziție fără probleme către cărți de îmbarcare 100% digitale pentru clienții noștri, vom face trecerea începând de miercuri, 12 noiembrie, care este în mod tradițional o perioadă puțin mai liniștită pentru călătorii după perioada aglomerată de pauză de la mijlocul semestrului.

Trecerea Ryanair la cărți de îmbarcare 100% digitale va însemna o experiență de călătorie mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică pentru clienții noștri, simplificată prin intermediul aplicației noastre de top «myRyanair», unde pasagerii vor beneficia și de funcții utile în aplicație, cum ar fi «Orar loc» și informații live despre zboruri”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale

Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion