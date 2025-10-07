Prima pagină » Actualitate » Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion

Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion

07 oct. 2025, 11:20, Actualitate
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion

Andy, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a avut parte de un concediu de coșmar. Tânărul a fost informat, cu puțin timp înainte de îmbarcarea în avion, că trebuie să achite 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar. Practic, prețul era de aproape 4 ori mai mare decât cel plătit pentru biletul de avion.

Andy Donovan este un tânăr în vârstă de 23 de ani care își plănuise o vacanță la Kingsbury, Melbourne, pentru 6 luni, cu dorința de a juca cricket în sezonul de vară australian. În acest sens, a achiziționat un bilet de avion și s-a pregătit de zborul cu Qatar Airways. Totuși, în momentul în care a ajuns în zona de îmbarcare, a primit o veste neașteptată. Și anume, a fost informat că trebuie să achite o taxă uriașă pentru un bagaj suplimentar.

A plătit 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar

Inițial, își luase bilet pentru un zbor cu Cathay Pacific, care avea și o escală la Hong Kong. Însă, din cauza unui taifun care se apropia vertiginos, a luat decizia de a-și schimba biletul chiar în dimineața zborului, urmând să zboare cu Qatar Airways, via Doha.

Biletul de avion l-a costat 365 de euro, pe 22 septembrie 2025. Totuși, odată cu schimbarea zborului, s-a trezit că trebuie să achite o altă taxă pentru bagajul suplimentar. Pentru că a făcut această schimbare, s-a modificat și politica de bagaje, compania primind o singură valiză de cală. Pentru cea de-a doua valiză de cală, de 25 de kilograme, Andy a fost nevoit să plătească o sumă uriașă: 1.287 de euro. Pentru că platforma nu a funcționat, atunci când voia să plătească, s-a prezentat la ghișeu.

„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc.

Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kilograme în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a spus el, potrivit The Mirror.

A cerut explicații referitoare la modul în care a fost calculată taxa, însă nu a primit niciun răspuns. A plătit, în cele din urmă, taxa pentru bagajul suplimentar.

Autorul recomandă:

Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea

De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul. Angajatul unui aeroport avertizează asupra acestui gest

Incident viral pe aeroportul din Sofia. Femeie, filmată în genunchi în fața porții de îmbarcare, după ce a fost refuzată de RyanAir

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
SURSE Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
10:39
Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu, foști consilieri ai lui Nicușor Dan, vor fi trimiși ambasadori. Ce post i se pregătește lui Dacian Cioloș
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?