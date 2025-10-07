Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion

Andy, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a avut parte de un concediu de coșmar. Tânărul a fost informat, cu puțin timp înainte de îmbarcarea în avion, că trebuie să achite 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar. Practic, prețul era de aproape 4 ori mai mare decât cel plătit pentru biletul de avion.

Andy Donovan este un tânăr în vârstă de 23 de ani care își plănuise o vacanță la Kingsbury, Melbourne, pentru 6 luni, cu dorința de a juca cricket în sezonul de vară australian. În acest sens, a achiziționat un bilet de avion și s-a pregătit de zborul cu Qatar Airways. Totuși, în momentul în care a ajuns în zona de îmbarcare, a primit o veste neașteptată. Și anume, a fost informat că trebuie să achite o taxă uriașă pentru un bagaj suplimentar.

A plătit 1.287 de euro pentru un bagaj suplimentar

Inițial, își luase bilet pentru un zbor cu Cathay Pacific, care avea și o escală la Hong Kong. Însă, din cauza unui taifun care se apropia vertiginos, a luat decizia de a-și schimba biletul chiar în dimineața zborului, urmând să zboare cu Qatar Airways, via Doha.

Biletul de avion l-a costat 365 de euro, pe 22 septembrie 2025. Totuși, odată cu schimbarea zborului, s-a trezit că trebuie să achite o altă taxă pentru bagajul suplimentar. Pentru că a făcut această schimbare, s-a modificat și politica de bagaje, compania primind o singură valiză de cală. Pentru cea de-a doua valiză de cală, de 25 de kilograme, Andy a fost nevoit să plătească o sumă uriașă: 1.287 de euro. Pentru că platforma nu a funcționat, atunci când voia să plătească, s-a prezentat la ghișeu.

„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc.

Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kilograme în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a spus el, potrivit The Mirror.

A cerut explicații referitoare la modul în care a fost calculată taxa, însă nu a primit niciun răspuns. A plătit, în cele din urmă, taxa pentru bagajul suplimentar.

