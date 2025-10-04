O companie aeriană plănuiește să elimine ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale.

Cel mai mare transportator low-cost din Europa, Ryanair, a anunțat că, din 12 noiembrie, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Astfel că, sute de milioane de oameni vor trebui să descarce aplicația, să se înregistreze și să finalizeze toate procedurile necesare înainte de a urca la bord.

„Pasagerii nu vor mai putea descărca și imprima cartea de îmbarcare pe hârtie”

Totodată, compania aeriană plănuise să elimine ghișeele de check-in în luna mai, dar începutul perioadei de vârf a călătoriilor aeriene și riscul de haos la plecări au determinat conducerea să amâne schimbarea până în noiembrie.

„Odată cu trecerea la cărți de îmbarcare 100% digitale, începând cu 12 noiembrie, pasagerii nu vor mai putea descărca și imprima cartea de îmbarcare pe hârtie, ci vor trebui să o utilizeze pe cea digitală, generată în aplicația «myRyanair», în timpul check-in-ului pentru a se îmbarca în zborul Ryanair”, a declarat compania aeriană low-cost într-un comunicat.

Ryanair susține că utilizarea aplicației îi ajută, de asemenea, pe pasageri să fie mai la curent cu călătoria lor, primind informații în timp real despre „îmbarcare, porți și întârzieri”, precum și „notificări live de la Centrul operativ în caz de perturbări”.

„Aproape 80% dintre cei 206 milioane de pasageri ai Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale”, estimează compania aeriană.

CEO-ul companiei aeriane irlandeze low-cost Ryanair asigura recent că pasagerii care se vor prezenta la îmbarcare cu bilete tipărite, pe hârtie, nu vor fi opriți.

