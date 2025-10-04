Prima pagină » Social » O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale

O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, 15:09, Social
O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale

O companie aeriană plănuiește să elimine ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale.

Cel mai mare transportator low-cost din Europa, Ryanair, a anunțat că, din 12 noiembrie, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă. Astfel că, sute de milioane de oameni vor trebui să descarce aplicația, să se înregistreze și să finalizeze toate procedurile necesare înainte de a urca la bord.

„Pasagerii nu vor mai putea descărca și imprima cartea de îmbarcare pe hârtie”

Totodată, compania aeriană plănuise să elimine ghișeele de check-in în luna mai, dar începutul perioadei de vârf a călătoriilor aeriene și riscul de haos la plecări au determinat conducerea să amâne schimbarea până în noiembrie.

„Odată cu trecerea la cărți de îmbarcare 100% digitale, începând cu 12 noiembrie, pasagerii nu vor mai putea descărca și imprima cartea de îmbarcare pe hârtie, ci vor trebui să o utilizeze pe cea digitală, generată în aplicația «myRyanair», în timpul check-in-ului pentru a se îmbarca în zborul Ryanair”, a declarat compania aeriană low-cost într-un comunicat.

Ryanair susține că utilizarea aplicației îi ajută, de asemenea, pe pasageri să fie mai la curent cu călătoria lor, primind informații în timp real despre „îmbarcare, porți și întârzieri”, precum și „notificări live de la Centrul operativ în caz de perturbări”.

„Aproape 80% dintre cei 206 milioane de pasageri ai Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale”, estimează compania aeriană.

CEO-ul companiei aeriane irlandeze low-cost Ryanair asigura recent că pasagerii care se vor prezenta la îmbarcare cu bilete tipărite, pe hârtie, nu vor fi opriți.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Țara care se află în discuții cu META pentru a introduce restricții de vârstă la Facebook sau Instagram. Îți faci profil doar cu buletinul

Adevărul despre telefoanele TESLA. Când se vor lansa, ce funcții au și cât costă. Un rival nou pentru Apple se anunță la orizont

Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Faceți cunoștință cu singurul șoarece din lume care urlă la Lună
SPORT Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14
15:55
Ianis Hagi, debut de senzație pentru Alanyaspor în depasarea cu Genclerbirligi. Internaționalul român a deschis scorul în minutul 14
ACTUALITATE Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
15:44
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
EXTERNE Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
15:26
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
ACTUALITATE Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
15:23
Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
ACTUALITATE Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
15:00
Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
15:00
Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul