Companiile din România ar angaja, dar nu au pe cine. Domeniile care caută specialiști

Companiile din România au tot mai multe joburi pentru specialiști și cresc salariile pentru a-i atrage. Cu toate acestea, angajații cu experiență sunt tot mai greu de convins să schimbe locul de muncă, iar deficitul se adâncește.

Domeniile unde se caută cel mai mult

Piața muncii rămâne tensionată, cu o cerere ridicată pentru specialiști. Companiile concurează direct pentru aceiași candidați, iar salariul continuă să fie principalul criteriu de atragere. În primele luni ale anului au fost publicate peste 12.000 de joburi pentru seniori, adică angajați cu mai mult de 5 ani de experiență, conform Adevărul.

Cele mai mari nevoi sunt în servicii, retail și construcții, dar și în industria alimentară, transport și logistică sau turism. În același timp, domenii precum aeronautica, marketingul sau real estate-ul au mai puține poziții deschise pentru specialiști.

Printre cele mai căutate profiluri se numără contabilii, inginerii, managerii de vânzări și consultanții financiari.

Cele mai multe oportunități sunt concentrate în marile orașe, în frunte cu Bucureștiul, urmat de Cluj-Napoca, Iași, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea.

Ce salarii se oferă în aceste domenii

Salariile diferă semnificativ în funcție de industrie. În IT, media netă ajunge la aproximativ 8.000 de lei pe lună, în creștere față de anul anterior.

Alături de IT, sectoarele de petrol și gaze, automatizări și inginerie industrială rămân printre cele mai atractive. Aceste domenii oferă salarii medii între 6.000 și 6.800 de lei net. Ele reflectă atât nevoia constantă de competențe tehnice avansate, cât și investițiile continue în energie și industrie.

Salariul mediu net la nivel național pentru seniori este de aproximativ 6.400 de lei. În același timp, așteptările candidaților sunt mai ridicate și ajung, în medie, la 8.000 de lei.

Există și diferențe clare între domenii. IT-ul conduce clasamentul cu un salariu mediu de 10.650 de lei net. Urmează petrol și gaze, cu 7.800 de lei, audit și consultanță cu 7.700 de lei, iar construcțiile și ingineria cu aproximativ 7.000 de lei.

La polul opus, salariile sunt mai mici în call center și BPO, unde media este de 5.000 de lei. Industria alimentară și HoReCa se situează la un nivel similar, iar în turism media este de aproximativ 5.500 de lei.

De ce specialiștii nu își schimbă jobul

Deși există multe oportunități, specialiștii sunt mai stabili decât alte categorii de angajați și își schimbă mai rar locul de muncă. În special în perioade incerte, preferă siguranța în locul unei schimbări rapide.

Explicația vine din partea Roxanei Drăghici, reprezentant eJobs:

„Atunci când vorbim despre specialiști sau seniori, vedem o abordare a vieții și deciziilor profesionale puțin diferită decât în cazul altor categorii de candidați și semnificativ diferită decât în cazul celor din segmentul entry level, în mod particular. Faptul că nu mai mult de un sfert din numărul total de joburi se adresează lor are ca explicație un nivel mult mai ridicat de stabilitate a acestora la locul de muncă, în special în contexte de piață cu multe incertitudini, precum cel din această perioadă. Ei nu fac schimbări de carieră la fel de rapid precum candidații entry level sau precum cei fără experiență, iar asta duce la o rată scăzută de fluctuație în interiorul companiilor și, prin urmare, o nevoie mai mică de înlocuire a angajaților plecați”.

Datele confirmă această realitate. Din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, doar 772.000 aparțin seniorilor.

Angajatorii schimbă strategia

Companiile încearcă să compenseze lipsa de candidați prin pachete mai atractive. Peste 80% dintre angajatori iau în calcul creșteri salariale în 2026, potrivit studiului „HR Trends 2026” realizat de Randstad.

În același timp, beneficiile devin un element decisiv. Bonusurile, asigurările medicale, flexibilitatea programului și posibilitatea de a lucra remote sunt tot mai frecvent oferite.

Chiar și așa, presiunea rămâne. Aproape jumătate dintre companii spun că nu găsesc candidați suficient de bine pregătiți.

Piața muncii este tot mai polarizată. Domeniile care cer competențe tehnice oferă salarii ridicate și oportunități de dezvoltare. În schimb, sectoarele cu cerințe mai reduse de calificare rămân la niveluri salariale mai mici, în jur de 3.900 – 4.200 de lei net.