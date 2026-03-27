România și alte state europene sunt somate de UE pentru că nu au transpus directivele în legislația națională. Ce sancțiuni riscă Bucureștiul

Comisia Europeană a adoptat un nou pachet de decizii privind încălcarea dreptului comunitar, iar România este printre statele UE vizate pentru neîndeplinirea obligațiilor de a transpune directivele Bruxelles-ului în legislația națională, scrie Mediafax.

Comisia Europeană a emis scrisori de punere în întârziere pentru Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia.

De asemenea, Comisia Europeană a trimis scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Finlanda și Suedia pentru netranspunerea integrală a celei de-a șasea directive de modificare privind cerințele de capital.

Totodată, scrisori de punere în întârziere au fost emise către Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Suedia pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a Directivei privind probele electronice.

Ce riscă statele europene dacă nu respectă directivele Bruxelles-ului

Atunci când un stat membru al UE nu transpune o directive la timp sau o face greșit, intră într-o procedură numită infringement (încălcarea dreptului comunitar). Riscurile sunt atât financiare, cât și politice sau juridice.

Dacă statul nu se conformează după avertismentele primite de la Comisia Europeană, cazul ajunge la Curtea de Justiție a UE (CJUE). Aceasta poate impune două tipuri de amenzi: Suma forfetară (o penalitate fixă, plătită dintr-o dată, pentru perioada în care legislația a lipsit) sau penalități cu titlu cominatoriu (amenzile zilnice).

În prezent, UE condiționează respectare statului de drept de accesul la banii europeni. Mai multe jaloane din PNRR sunt condiționate de adoptarea unor directive, iar dacă acestea nu sunt transpuse în legislația europeană, Comisia poate bloca plățile. O altă metodă este sistarea fondurileo structural, prevede nerambursarea banilor pentru proiectele aflate în curs dacă legislația de mediu sau achizițiile publice nu sunt respectate.

