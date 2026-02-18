Comuna din România unde aproape jumătate din locuitori beneficiază de ajutor social

Într-o comună din România aproape jumătate din locuitori primesc ajutor social. Este vorba despre comuna Socond, din Satu-Mare, care se confruntă cu o situație dificilă din punct de vedere financiar, dar și social. Concret, din cei 3.000 de locuitori din Socond, aproape jumătate, adică 1.400 de persoane beneficiază de ajutoare sociale, fapt care reflectă sărăcia locuitorilor.

Comuna din România unde aproape jumătate din locuitori primesc ajutor social

Comuna din România unde aproape jumătate dintre locuitori primesc ajutor social este Socond. Primăria localității înregistrează încasări sub 1 milion de lei pe an, în timp ce cheltuielile depășesc 8 milioane de lei. Primăria cheltuie mai mult decât încasează. Mai mult, locuitorii din Socond se confruntă cu lipsa oportunităților de angajare. Cetățenii lucrează terenurile pe care le au sau fac naveta în alte localități, dar veniturile lor sunt modeste, relatează BZI.

Din 3.000 de locuitori ai comunei Socond, 1.400 de persoane primesc ajutoare sociale. Primăria a făcut un anunț că toate cheltuielile cu ajutoarele sociale reprezintă o povară majoră pentru bugetul local, ajungând la aproximativ 700.000 de lei lunar. Acești bani provin din bugetul primăriei, Ministerul Muncii și Agenția de Plăți și Inspecție Socială. În plus, în comună există 50 de persoane cu probleme care beneficiază de asistenți personali plătiți separat, ceea ce implică o cheltuială anuală de circa 500.000 de lei.

Tot mai mulți șomeri în rândul tinerilor

România are cea mai mare pondere a tinerilor de 15-29 de ani care nu vor să muncească din întreaga Uniune Europeană. Vestea și mai proastă este că în ultimii 10 ani această pondere aproape că s-a dublat. Abandonul școlar este și el la cele mai mari cote din UE. Un factor îngrijorător pe piaţa muncii din România este reprezentat de numărul de tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani care nu sunt ocupaţi şi nici nu urmează o formă de educaţie sau formare, concept cunoscut sub abrevierea din limba engleză NEET (Not in Employment neither in Education or Training). Acest segment de populaţie reprezintă o categorie particulară de persoane inactive economic.

Recomandările autorului: