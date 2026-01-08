Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, în creștere cu 0,1% față de cea înregistrată în luna octombrie. Numărul șomerilor români a ajuns astfel la 493.700, în creștere față de luna octombrie și față de aceeași perioadă a anului precedent.



Numărul total al șomerilor în luna noiembrie 2025 a fost de 493.700, în creștere cu 6.400 de oameni față de luna octombrie. Numărul ridicat al șomajului în rândul tinerilor continuă să fie îngrijorător, astfel că 26,9% dintre cei cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani erau șomeri. Pentru cei cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% pentru luna noiembrie a anului trecut. Numărul șomerilor din această categorie de vârstă reprezintă 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru noiembrie 2025. De asemenea, potrivit datelor INS, situația pe sexe arată că rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a femeilor.

„Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025. Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei”, arată datele INS.

