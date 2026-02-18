Prima pagină » Justiție » Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european

Adina AnghelescuOlga Borșcevschi
18 feb. 2026, 13:47, Justiție
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea instanței supreme privind legea pensiilor magistraților, anunțând că ICCJ va continua să folosească toate instrumentele legale și instituționale pentru apărarea independenței justiției.

Declarația vine în contextul în care CCR a decis că legea este constituțională, deschizând drumul promulgării unui act normativ contestat de instanța supremă atât pe plan intern, cât și prin solicitarea de sesizare a Curții de Justiție a UE. Savonea notează că ÎCCJ și-a epuizat „toate pârghiile disponibile” în faza controlului de constituționalitate.

Contactată de Gândul, președintele Înaltei Curți de Casație, Lia Savonea a dat următorul răspuns referitor la decizia CCR de azi.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a utilizat toate procedurile legale pentru apărarea independenței magistraților. În contextul acestui recul în planul protecției constituționale, considerăm că independența justiției trebuie apărată în continuare prin toate pârghiile disponibile. ICCJ va continua să folosească toate instrumentele legale și instituționale necesare, inclusiv prin dialog și demersuri la nivel european”, a declarat Lia Savonea pentru Gândul.

Proiectul privind reforma pensiilor magistraților – constituțional

Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări.

