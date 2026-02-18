Bucureștenii, lăsați să se descurce singuri în fața viscolului. Stații inaccesibile și pagube în lanț după ninsoare

Ninsorile abundente și viscolul puternic au creat probleme majore în Capitală, unde numeroase zone au rămas blocate sub stratul consistent de zăpadă, iar intervențiile autorităților sunt considerate insuficiente de către locuitori. Deși municipiul se află sub avertizări severe de vreme rea, mai multe stații de transport public au rămas necurățate, iar circulația a fost îngreunată în mai multe cartiere.

Stații de transport public acoperite de zăpadă

În mai multe zone ale orașului, călătorii au fost nevoiți să aștepte mijloacele de transport în stații acoperite de zăpadă, fără ca acestea să fie deszăpezite corespunzător.

Copaci prăbușiți peste autoturisme

Problemele nu s-au limitat la transportul public. Mai mulți copaci au fost doborâți de greutatea zăpezii și de rafalele puternice de vânt, avariind autoturisme parcate pe străzile Capitalei. Intervențiile echipajelor de urgență au fost solicitate în mai multe puncte ale orașului, unde arborii căzuți au blocat carosabilul sau au produs pagube materiale.

