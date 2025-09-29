Prima pagină » Actualitate » Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați

Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați

29 sept. 2025, 19:15, Actualitate
Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Circa 230 de angajați ai unei fabrici din România, cu patron străin, urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității.

Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej. Acolo, concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, însă o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de muncă.

Astfel, compania japoneză Fujikura Automotive România, producătoare de cabluri și cablaje auto, își va reduce activitatea, din cauza cererii tot mai scăzute pentru produsele fabricate la Dej.

Însă, chiar și după concedieri, ar urma să mai rămână circa 500 de angajați, scrie Dejeanul.ro.

„La una din societățile din municipiul Dej s-a demarat o procedură de concediere colectivă. Este vorba de aproximativ 200 de persoane, din care circa 50% sunt din zona Dej-Gherla.

Împreună cu conducerea AJOFM Cluj monitorizăm această situație, care din informațiile pe care le deținem, nu va afecta social locuitorii din municipiul Dej, marea majoritate din cei disponibilizați urmând să fie preluați de către alte societăți din zonă și zonele limitrofe municipiului Dej.

Societatea care a demarat procedura își ajustează capacitatea în contextul socio-economic actual, dar activitatea de producție la punctul de lucru din Dej va continua cu aproximativ 500 de angajați”, a transmis Primăria Dej.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Fabrica este recunoscută la nivel internațional ca una dintre cele mai mari companii producătoare de fibră optică, telecomunicații, cabluri, componente electrice și electronice, iar în România, Fujikura se axează pe producerea unei game variate de cablaje pentru automobile pentru grupul Volkswagen.

De altfel, grupul Volkswagen a anunțat recent că va suspenda producția în mai multe fabrici din Germania, din cauza cererii tot mai scăzute de automobile. Vizate sunt, în special, uzinele care produc vehicule complet electrice.

De cealaltă parte, cifra de afaceri a Fujikura Automotive România a fost de 100.079.953 lei în anul 2024, cu un profit de 2.649.701 lei.

Spre comparație cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 3,38% și a raportat un număr de 758 de angajați.

Autorul recomandă:

Orașul din România, ce găzduiește o nouă FABRICĂ gigant. Sute de locuri de muncă, puse la bătaie de o companie germană

Citește și

ACTUALITATE Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
18:53
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
ECONOMIE Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
17:59
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
ACTUALITATE Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
17:39
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal
POLITICĂ Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
17:38
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
JUSTIȚIE Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
17:32
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
17:23
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Femeile și lupta cu discriminarea din sistemul medical: Cum să-ți faci vocea auzită
EXTERNE Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
18:52
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
EXTERNE Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
18:24
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
HOROSCOP Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
18:02
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
EXTERNE Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
17:10
Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii