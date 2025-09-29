Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați

Circa 230 de angajați ai unei fabrici din România, cu patron străin, urmează să fie disponibilizați, în cadrul unor măsuri de reorganizare a activității.

Este vorba despre fabrica Fujikura din Dej. Acolo, concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, însă o parte din angajați au fost deja anunțați că vor rămâne fără loc de muncă.

Astfel, compania japoneză Fujikura Automotive România, producătoare de cabluri și cablaje auto, își va reduce activitatea, din cauza cererii tot mai scăzute pentru produsele fabricate la Dej.

Însă, chiar și după concedieri, ar urma să mai rămână circa 500 de angajați, scrie Dejeanul.ro.

„La una din societățile din municipiul Dej s-a demarat o procedură de concediere colectivă. Este vorba de aproximativ 200 de persoane, din care circa 50% sunt din zona Dej-Gherla. Împreună cu conducerea AJOFM Cluj monitorizăm această situație, care din informațiile pe care le deținem, nu va afecta social locuitorii din municipiul Dej, marea majoritate din cei disponibilizați urmând să fie preluați de către alte societăți din zonă și zonele limitrofe municipiului Dej. Societatea care a demarat procedura își ajustează capacitatea în contextul socio-economic actual, dar activitatea de producție la punctul de lucru din Dej va continua cu aproximativ 500 de angajați”, a transmis Primăria Dej.

Fabrica este recunoscută la nivel internațional ca una dintre cele mai mari companii producătoare de fibră optică, telecomunicații, cabluri, componente electrice și electronice, iar în România, Fujikura se axează pe producerea unei game variate de cablaje pentru automobile pentru grupul Volkswagen.

De altfel, grupul Volkswagen a anunțat recent că va suspenda producția în mai multe fabrici din Germania, din cauza cererii tot mai scăzute de automobile. Vizate sunt, în special, uzinele care produc vehicule complet electrice.

De cealaltă parte, cifra de afaceri a Fujikura Automotive România a fost de 100.079.953 lei în anul 2024, cu un profit de 2.649.701 lei.

Spre comparație cu anul anterior, compania a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 3,38% și a raportat un număr de 758 de angajați.

