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La aniversarea de 15 ani în România, Lidl pune la bătaie premii în valoare de 7 milioane de lei. Care este marele premiu și cum îl poți câștiga

Flavius Niculescu
La aniversarea de 15 ani în România, Lidl pune la bătaie premii în valoare de 7 milioane de lei. Care este marele premiu și cum îl poți câștiga
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Reprezentanții lanțului de magazine Lidl au anunțat un eveniment inedit cu ocazia împlinirii a 15 ani de când brandul a intrat pe piața din România. Este vorba de un concurs cu premii în valoare de peste 6,5 milioane de lei. Acestea pot fi câștigate de orice client care, în perioada 31 august – 11 octombrie 2026, face cumpărături de minimum 150 de lei și își confirmă participarea în aplicația Lidl Plus.

Peste 1.700 de premii sunt puse la bătaie de Lidl / Marele premiu, vouchere de 30.000 de euro

Concursul la care reprezentanții Lidl își invită clienții să participe pune la bătaie peste 1.700 de premii în bani, în electrocasnice sau sub formă de cupoane în aplicația brandului. În total, valoarea premiilor oferite se ridică la suma exactă de 6.546.967 lei, fără TVA, după cum urmează:

  • 15 x Premiu în bani în valoare de 30.000 de euro;
  • 150 x Voucher de „1 an de cumpărături gratuite prin Lidl Plus” – cupoane săptămânale de 400 lei;
  • 1.500 x Cupon monetar prin Lidl Plus în valoare de 150 de lei;
  • 15 x Aparat de gătit Monsieur Cuisine SMART;
  • 15 x Frigider Side by side Samsung;
  • 15 x Premii surpriză

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Ce trebuie să faci pentru a câștiga premiile puse la bătaie în concurs

Cele peste 1.700 de premii ale concursului organizat de Lidl pot fi câștigate de orice client care, în perioada 31 august – 11 octombrie 2026, face cumpărături de minimum 150 lei în magazinele Lidl, scanează cardul Lidl Plus și își confirmă participarea în aplicație. Fiecare participant are dreptul să se înscrie o singură dată în baza unui bon fiscal.

Reprezentanții Lidl au mai anunțat că extragerea câștigătorilor va fi organizată cel târziu până la data de 25 octombrie 2026, în vreme ce anunțarea acestora va fi făcută telefonic, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2026, cu excepția celor 1.500 de participanți care vor câștiga cupoanele de 150 de lei. În acest caz, termenul limită pentru anunțarea câștigătorilor este fixat la data de 31 decembrie 2026 și va fi realizată prin SMS.

Regulamentul complet al campaniei organizate cu prilejul aniversării a 15 ani de Lidl pe piața din România poate fi citit AICI.

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