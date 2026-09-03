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Judecătorul CCR Bogdan Licu mărturisește public că a făcut și el parte din trupele de Securitate. Unde se afla la Revoluție

Judecătorul CCR Bogdan Licu mărturisește public că a făcut și el parte din trupele de Securitate. Unde se afla la Revoluție
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Bogdan Licu, judecător al Curții Constituționale a României (CCR), a mărturisit public că și el a făcut parte din trupele de Securitate, dar nu din aceeași unitate militară cu directorul SPP, Lucian Pahonțu. Bogdan Licu a declarat pentru „Independent news” că în decembrie 1989 era militar în termen.

„În timpul Revoluției eram militar în termen în cadrul fostelor Trupe de Securitate, actualmente Jandarmeria Română”, a transmis Bogdan Licu pentru sursa citată.

Judecătorul CCR a precizat că, la acel moment, avea calitatea de sanitar, fiind absolvent de liceu sanitar.

„Unitatea din care făceam parte (UM 0530 Roșu-București – n. red.) avea ca misiune paza unor obiective. Nu am făcut parte din aceeași unitate militară cu domnul Pahontu.

Nu l-am cunoscut atunci pe domnul Pahontu, ci mult mai târziu, când, în calitate de procuror, în unele activități pe care le desfășuram în instrumentarea dosarelor penale, interacționam cu structurile de jandarmi aflate sub comanda dânsului”, a mai declarat judecătorul CCR.

„În timpul evenimentelor din Decembrie 1989 nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare”

Bogdan Licu a insistat că nu a folosit niciodată muniție de război în timpul evenimentelor din decembrie 1989 și nici după aceea.

„Subunitatea la care am fost repartizat, în perioada ianuarie 1989- ianuarie 1990 (când am fost trecut în rezervă), a fost Garda Consiliului de Stat, Palatul Regal de astăzi și acolo am fost în timpul Revoluției. Corpul de gardă era situat în spatele Palatului Regal, lângă actuala Sală a Palatului.

În timpul evenimentelor din Decembrie 1989 nu am părăsit corpul de gardă și nu am avut armă în dotare”, a precizat magistratul.

Potrivit acestuia, „prima dată când am părăsit spațiile, în care era Corpul de gardă, a fost în zorii zilei de 23 Decembrie, când am fost solicitat să acord primul-ajutor soldaților și civililor răniți în schimburile de focuri, care au început în noaptea de 22 spre 23 decembrie”.

Bogdan Licu  a mai spus că nu a fost sprijinit de generalul Lucian Pahonțu „pentru a ocupa funcții în carieră”.

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