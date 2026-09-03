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Autoritatea Electorală Permanentă va putea opera cu informații „strict secrete”. Decizia, luată de Guvernul Bolojan

Autoritatea Electorală Permanentă va putea opera cu informații „strict secrete”. Decizia, luată de Guvernul Bolojan
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Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, cadrul legal prin care Autoritatea Electorală Permanentă va putea opera cu documente de tipul “strict secret”. AEP va avea permisiunea de a primi, a deține, a procesa și a arhiva inclusiv documente clasificate la nivelul „strict secret”, nu doar „secret”, cum se întâmpla până în prezent. Guvernul a stabilit și instituțiile care vor avea schimburi de informații clasificate cu AEP.

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Guvernul ridică nivelul de secretizare la AEP

Instituția care gestionează alegerile va putea lucra cu documente „strict secret”. Executivul a adoptat o hotărâre privind lista categoriilor de informații clasificate secrete de stat, nivelurile de secretizare și termenele de clasificare aplicabile documentelor elaborate sau deținute de AEP. Până acum, AEP putea lucra doar cu documente clasificate „secret”. Potrivit informării oficiale a Guvernului, toate informațiile clasificate elaborate sau deținute până acum de Autoritatea Electorală Permanentă erau stabilite exclusiv la nivelul „Secret”. Executivul susține că această limitare crea „o asimetrie operațională” în raport cu alte instituții cu care AEP colaborează în mod direct, mai ales în perioadele electorale.

Potrivit unui comunicat al Executivului, hotărârea aprobată în acest sens „creează cadrul juridic care permite Autorităţii Electorale Permanente să preia legal şi în timp util date esenţiale de nivel strict secret, potrivit domeniului de competenţă, precum şi să garanteze partenerilor instituţionali că documentele de importanţă deosebită pe care le transmit către AEP vor fi păstrate, procesate şi arhivate în spaţii care îndeplinesc standarde stricte de securitate fizică, egale cu cele din instituţiile de provenienţă”.

AEP va putea primi oficial documente „strict secret”

Actul normativ aprobă lista cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de AEP, fiind stabilite două niveluri de secretizare – secret şi strict secret – pentru documentele clasificate secrete de stat preconizate a fi deţinute sau elaborate de AEP.

„Astfel, AEP va putea primi şi înregistra, de la partenerii instituţionali, în mod oficial documente clasificate secrete de stat, nivel strict secret, în registrul propriu de evidenţă a informaţiilor clasificate”, menţionează Guvernul.

Guvernul indică în mod expres Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale printre instituțiile cu care AEP trebuie să poată face schimb de documente clasificate. Concret, AEP va putea de acum înainte să primească și să înregistreze oficial, în propriul registru de evidență a informațiilor clasificate, documente încadrate la nivelul „strict secret” și transmise de alte instituții ale statului.

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