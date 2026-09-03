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Micii fermieri se grăbesc să acceseze fondurile AFIR. Zeci de proiecte depuse în primele zile

Micii fermieri se grăbesc să acceseze fondurile AFIR. Zeci de proiecte depuse în primele zile
Sursa foto: Shutterstock.
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Programul de finanțare destinat fermelor de mici dimensiuni a stârnit deja interes în rândul agricultorilor. La doar două zile de la deschiderea sesiunii pentru intervenția DR-14, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a înregistrat 65 de proiecte, însă cele mai multe solicitări sunt concentrate într-o singură categorie de investiții. Din totalul proiectelor depuse până acum, 63 sunt încadrate la componenta dedicată achizițiilor simple, indiferent de sectorul agricol. Valoarea cumulată a finanțărilor solicitate pentru aceste proiecte se ridică la aproximativ 2,98 milioane de euro, în condițiile în care pentru această componentă este disponibil un buget de 18 milioane de euro, relatează Agro TV.

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Interesul fermierilor este, cel puțin în această primă etapă, mult mai redus pentru celelalte categorii de investiții. Pentru componenta destinată sectorului legumicol a fost înregistrat un singur proiect, în valoare de aproape 47.700 de euro.

Fonduri de 30 de milioane de euro pentru micii fermieri

O singură solicitare apare și pe componenta dedicată sectorului zootehnic. Proiectul are o valoare de aproximativ 42.500 de euro, în timp ce fondurile disponibile pentru această categorie ajung la 30 de milioane de euro. Situația este și mai puțin activă în cazul componentei denumite „Alte sectoare”. La momentul verificării datelor nu fusese depus niciun proiect, deși și pentru această categorie este pusă la dispoziție o sumă de 30 de milioane de euro.

În total, cele 65 de proiecte depuse în cadrul DR-14 însumează aproximativ 3,07 milioane de euro. Datele de început ale sesiunii arată astfel o preferință clară pentru investițiile simple, care reprezintă peste 96 la sută din numărul solicitărilor depuse până acum. Prin intervenția DR-14, micii fermieri au la dispoziție un buget total de 108 milioane de euro. Sesiunea de depunere a proiectelor a început la 1 septembrie și este programată să rămână deschisă până la 31 octombrie 2026, ora 16.00.

AFIR anunță că sesiunea s-ar putea încheia mai repede

Există însă posibilitatea ca perioada de înscriere să fie mai scurtă. AFIR precizează că sesiunea poate fi închisă înainte de termen în situația în care fondurile alocate sunt epuizate.

Primele zile de înscriere oferă, prin urmare, o imagine interesantă asupra modului în care micii fermieri aleg să utilizeze fondurile disponibile. Dacă tendința se menține, investițiile în achiziții simple ar putea reprezenta principala direcție de finanțare în cadrul acestei sesiuni.

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