Condamnări în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale

Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, conform portalului instanţei. Decizia nu este însă definitivă.

Astfel, omul de afaceri Alexandru Gavrilescu a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Totodată, instanța a dispus confiscarea de la el a peste un million de euro. Lichidatorii judiciari Mioara Dumitrache şi Victoriţa Oprea au primit 9 ani de detenţie.

Executorul judecătoresc Gheorghe Brad a fost condamnat și el la 7 ani de închisoare, lichidatorul judiciar Marius-Cristian Ghiţă – 6 ani de închisoare, iar omul de afaceri Ion Tăbugan la 5 ani de detenţie.

Creierul acestei afaceri, fostul deputat PSD Iosif Armaş, a scăpat dar ca urmare a intervenirii prescripţiei. Instanţa a dispus confiscarea de la el a 4,8 milioane de euro.

De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea în folosul statului român a 19 imobile din stațiunea Herculane, printre care complexul hotelier Hercules, hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Minerva, băile termale Apollo, Hebe, Neptun, sanatorii, pavilioane medicale şi cazinoul din Băile Herculane.

Imobilele confiscate

“În baza (…) confiscă, în folosul Statului Român:

1.Clădire IBTH (…)

2. Pădure în Domogled cu Fabrică de Gheaţă (…)

3. Pădure la Cerna şi restaurant Grota Haiducilor (…)

4. Clădire Băi Termale Apollo (…)

5. Clădire Baia Termală Hebe (…)

6. Spital pentru militari şi ofiţeri actual Pavilion 4 (…)

7. Sanatoriul medical balnear – Pavilionul 3 actual Hotel Apollo (…)

8. Staţie Pompe Neptun (…); terenul de sub Băi Neptun (…); Bazin apă Neptun

9. Cazinou (…)

10. Sanatoriu Militar cu curte şi baie pentru militari Pavilion 5 (…)

11. Hotel Diana (….)

12. Hotel Roman (…)

13. Hotel Afrodita (…)

14. Baia Venera (…)

15. Baia Diana (…)

16. Clădire Sediu Nou (…)

17. Complex Hotelier Hercules (…)

18. Hotel Ferdinand (…)

19. Complex Hotelier Minerva (…)”, se arată în decizia magistraților.

Acuzațiile din dosar sunt acelea de constituire de grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, abuz în serviciu, şantaj şi sustragere de sub sechestru.

Procurorii acuză presupusul grup infracțional condus de fostul pesedist Iosif Armaș că a devalizat stațiunea Băile Herculane astfel:

au luat zahăr din rezerva de stat cu titlu de împrumut , nu au returnat împrumutul și au fol osi t banii ca s ă cumere aproape toat ă sta țiune .

au girat împrumuturi cu cl ădiri vechi și de peste un secol .

Povestea pe care DIICOT o cercetează a început în anul 2001, pe când Iosif Armaş era directorul societăţii Argirom Internaţional. Acesta a împrumutat aproape 10 milioane de kilograme de zahăr din rezerva de stat.

Procurorii acuză faptul că omul de afaceri nu a mai returnat zahărul. Iar cu banii obţinuţi pe zahăr, Iosif Armaș a cumpărat tot centrul staţiunii Băile Herculane.

