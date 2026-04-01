Condimentul care nu trebuie niciodată folosit la friptura de miel. Care sunt „pericolele”

În România, o țară la interferența culturilor orientale cu cele occidentale, mielul se prepară în fel și chip, de la regiune la regiune, de la sat la sat, de la scară de bloc, la scară de bloc. Ardelenii, dobrogenii, oltenii, moldovenii sau bănățenii nu vor avea niciodată un acord asupra rețetei ideale de friptură de miel. Condimentele sunt nenumărate. Lămâie, cimbru, salvie, mentă, vin, praz, măsline, dafin etc etc etc. Metodele de macerare, și mai și. Dar problema este nu ce folosim, ci ce trebuie să evităm.

Din fericire, experții spun precis care sunt condimentele care trebuie evitate, atunci când pregătim friptura de miel. Iar poate cel care va afecta cel mai mult mâncarea și care îi oferă un gust exagerat de amar este unul surprinzător de comun în bucătărie în ultima vreme.

Mulți dintre noi folosim turmeric, atât pentru proprietățile sale benefice pentru organism dar și pentru gustul bun pe care îl oferă preparatelor. Însă, turmericul are și unele limitări, iar atunci când este folosit în friptura de miel, va oferi un gust amar și deloc plăcut mâncării.

Turmericul nu se împacă cu mielul

Iar explicația se datorează compoziției chimice a acestui condiment. Principalul compus activ din turmeric este curcumina, care este foarte sensibilă la căldura îndelungată. Iar atunci când nu sunt folosite condimente suplimentare sau suficiente grăsimi, poate lăsa un gust amar în mâncare.

În preparatele tradiționale care conțin turmeric, mai ales în cele indiene, acest condiment este folosit în amestecuri mult mai complexe de condimente. În plus, el este adaptat la tipul de carne care este gătit, cât și la modul în care aceasta este făcută.

Atunci când vine vorba despre miel, mai ales dacă este folosit fără alte condimente, turmericul va afecta gustul și nu într-un mod pozitiv. În schimb, cele mai bune condimente pentru miel sunt cele precum usturoiul, rozmarinul, cimbrul sau coriandrul.

