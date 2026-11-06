Aproape 1.000 de angajați STB vor fi concediați până la sfârșitul anului, iar preavizele ar putea fi înmânate chiar de săptămâna viitoare, potrivit sindicaliștilor din Societatea de Transport. Gândul a aflat pe ce criterii vor fi dați afară șoferii, sau ceilalți angajați.

„Conducerea ar fi aflat că sunt șoferi care și-ar fi luat concedii medicale false, iar în acest timp lucrau la alte firme de transport. Acești angajați vor fi primii pe lista concedierilor”, au precizat surse STB în exclusivitate pentru Gândul.

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Acestea sunt celelalte criterii pentru concedierea a 880 de angajați:

absențe

abateri disciplinare

boli profesionale

furt

Sursele Gândul mai spun că se vor face concedieri din toate segmentele STB. Vor fi și vatmani dați afară, mai ales că în prezent căile de rulare sunt blocate, iar mulți conductori de tramvaie stau „pe dreapta”. De asemenea, vor fi foarte mulți controlori dați afară.

Concedierile ar urma să se facă până la sfârșitul acestui an, iar preavizele vor fi înmânate de săptămâna viitoare.

În prezent, în cadrul STB lucrează aproximativ 865 de vatmani, la un parc de peste 250 de tramvaie.

Total categorii de personal:

9.742

Personal conducere:

182

Personal TESA:

1.081

Maiștri:

150

Total muncitori:

8329

conducători auto transport rutier de persoane:

3.389

conducători tramvai:

865

conducători troleibuz:

112

alte categorii de personal muncitor:

3.963

STB este în insolvență

Consiliul General al Municipiului București a aprobat, pe 21 iulie, propunerea primarului general Ciprian Ciucu privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București.

Potrivit datelor prezentate de Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Aproape 1,49 miliarde de lei ar reprezenta obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt numai penalități.