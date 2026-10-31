Precizăm că femeia locuiește în județul Sălaj, alături de concubinul ei. Cei 3 minori dispăruți – doi băieți și o fată – sunt copiii acesteia dintr-o altă relație. Până de curând, ei ar fi locuit cu tatăl lor, în județul Cluj.
„De o săptămână, mama lor i-a cerut și eu, împreună cu tatăl lor, i-am dus. Poliția aseară a fost la el și a vorbit cu el. L-a întrebat dacă nu știe ceva, iar el susținea că nu știe nimic”, a declarat o cunoștință a tatălui copiilor la postul citat.
Autoritățile au extins căutările
Autoritățile au extins căutările, iar vineri au emis un mesaj RO-Alert. Oamenii legii continuă să-i caute pe cei doi băieți, de 11, respectiv 13 ani, dar și pe sora lor, de 12 ani. Oricine are informații despre ei, este rugat să sune la 112.
„Într-o primă etapă sunt direcționați polițiști din cadrul celei mai apropiate unități de poliție. Mecanismul RO-Alert a fost activat la momentul oportun”, spune Alexandra Nicorici, purtător de cuvânt IPJ Sălaj.
Potrivit avocatei Gabriela Groza, psiholog expert judiciar, copiii sunt într-o situație de risc chiar dacă ar fi plecat voluntar de acasă.
„Primele ore sunt importante și în situația în care copiii voluntar au plecat, dar pot fi într-o situație de risc în privința condițiilor meteorologice, a locului unde sunt, animalelor care pot să-i atace sau a altor situații de risc care pot apărea”.