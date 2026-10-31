Autoritățile sunt în alertă maximă de două zile, în județele Sălaj și Cluj, unde polițiștii caută 3 frați, toți minori, care au dispărut de acasă. Copiii, cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani, locuiau cu mama lor, la o stână din Sălaj. Ipoteza răpirii minorilor, cel mai probabil de către tatăl acestora este luată în calcul de forțele de anchetă.

Anchetatorii nu exclud ipoteza unei răpiri, variantă susținută și de mama minorilor, relatează ȘtirileProTv.

„A venit cineva după copii și i-a dus”

Alarma s-a dat joi, 29 octombrie, când mama copiilor s-a întors cu animalele la stână. L-a găsit acasă doar pe cel mai mic dintre copii – al patrulea din familie.

„A venit copilul la mine tot plângând și a zis: „Mami, mami, hai că au plecat copiii, hai că au plecat copiii! A venit cineva după copii și i-a dus”. A trebuit să sun la 112”, spune femeia.

La rândul său, concubinul mamei spune că „de atunci nu am mai știut absolut nimic de ei”.

„Cei trei copii se aflau în această zonă când au fost văzuți ultima dată de mamă. De aici, nu este clar ce s-a întâmplat, iar polițiștii verifică dacă au plecat singuri ori i-ar fi luat altcineva”, transmite corespondentul PRO TV.

Copiii au locuit cu tatăl până de curând