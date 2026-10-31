Este mai economic să lăsăm căldura pornită toată ziua sau să o oprim atunci când nu suntem acasă? Răspunsul unui expert în energie

Martin Lewis, un expert în economisire, tranșează dezbaterea care apare în fiecare iarnă cu privire la încălzire și la costurile pe care aceasta le implică pentru gospodării.

În fiecare început de iarnă, planează o întrebare: este mai economic să lăsăm căldura pornită toată ziua sau să o oprim atunci când nu suntem acasă?

Potrivit La Razon, care citează un expert în econimisire, există două puncte de vedere opuse în această privință. Pe de o parte, sunt cei care susțin o abordare de încălzire „lentă și constantă” și argumentează că menținerea caloriferelor la o temperatură scăzută și constantă pe parcursul întregii zile este mai eficientă din punct de vedere energetic. Alții spub că încălzirea ar trebui pornită doar la anumite intervale orare și numai atunci când cineva este, într-adevăr, acasă.

Referindu-se la această veșnică dezbatere, expertul în economii Martin Lewis și-a exprimat și el punctul de vedere, explicând: „Lăsarea căldurii pornite toată ziua duce la pierderi mai mari de căldură și, prin urmare, la costuri mai ridicate”.

Totodată, Energy Saving Trust, o organizație independentă cu sediul în Regatul Unit, fondată la începutul anilor ’90 și dedicată promovării eficienței energetice, a conservării energiei și a transportului cu emisii scăzute de carbon, în scopul combaterii urgenței climatice, susține că a lăsa căldura pornită toată ziua reprezintă cea mai puțin eficientă opțiune.

Acestea fiind spuse, există deci argumente întemeiate de ambele părți ale discuției, iar răspunsul corect ar putea depinde, în cele din urmă, doar de circumstanțele personale.