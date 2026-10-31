Spune adio codului din 4 cifre de pe card: noua metodă care l-ar putea înlocui în curând pentru a autoriza plata

Băncile franceze impulsionează o nouă generație de carduri, care ar putea deveni standardul global, scrie El Economista.

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Deși numerarul rămâne principala formă de plată și în România, plățile cu cardul câștigă tot mai mult teren. Și nu este de mirare ca, în anii următori, acestea să îl și depășească.

Popularitatea tot mai mare a plăților cu cardul se datorează confortului și rapidității, dar acest lucru poate implica și riscuri: fiind vorba despre metode de plată digitale, infractorii cibernetici au la îndemână diverse modalități de a-ți sustrage banii.

De aceea, cardurile bancare includ măsuri de securitate, mai ales codul PIN format din patru cifre, care trebuie introdus în momentul efectuării unei plăți. Cu toate acestea, se pare că această măsură de protecție ar putea dispărea în curând, căci se vehiculează că cele mai mari trei bănci din Franța dezvoltă o nouă generație de carduri, mai sigure, care nu necesită introducerea unui cod PIN.

Mai exact, BNP Paribas, Crédit Agricole și Société Générale lucrează la carduri de plată care utilizează autentificarea prin amprentă. Procesul rămâne cel cunoscut, adică: apropii cardul de terminalul de plată, dar, în loc să introduci un cod PIN, îți așezi degetul pe un senzor pătrat situat chiar pe card, pentru a autoriza plata.

Principalul avantaj al acestei schimbări este o securitate sporită: în timp ce un cod PIN poate fi ghicit sau copiat, este imposibil ca altcineva să îți reproducă amprenta. Mai mult, datele amprentei nu părăsesc niciodată cardul, nu sunt transmise nici comerciantului, nici băncii, oferind deci un nivel de securitate care ar putea asigura succesul acestei tehnologii.

Deși acest proiect se află încă în stadiu incipient și este limitat, în prezent, la Franța, dacă va avea succes, ar putea deveni noul standard la nivel global.