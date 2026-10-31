România este dominată de lipsă de speranță, tristețe și sărăcie în prezent, a afirmat Dumitru Dragomir în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Fostul om politic și patron de club a deplâns situația deplorabilă a țării, pe care o pune pe seama puterii de la vârful UE. În același timp, acesta a lansat și un mesaj optimist către semeni: sistemul poate fi învins. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

România, o țară mai sigură decât în Occident

În comentariul său din studioul Gândul, fostul șef al LPF a explicat că, spre deosebire de țările din Occident, România are avantajul siguranței pe străzi.

„Eu fac pariu cu dvs., domnul Cristache, că noi trăim cu mult mai bine decât Franța, cel puțin din punct de vedere al siguranței. Dacă mergeți cu mine în sudul Franței și dvs. spuneți… stați un pic, să nu vorbim numai urât de țara asta. La Cannes poți să ieși cu un ceas bun seara pe stradă? Ați văzut copiii mergând singuri la școală în Franța? La noi se duc copiii de la grădiniță”.

Dragomir: N-am clădit nimic, am distrus fabricile și uzinele

Totuși, a mai observat Dragomir, țara noastră a fost practic devalizată, iar de industria ei, altădată una solidă, s-a ales praful.

„Să nu vorbim numai urât de România, că sunt și lucruri bune în țara asta. S-au făcut lucruri și bune. Problema este a sărăciei, asta trebuie făcut. Pentru că n-am clădit nimic, am distrus fabricile și uzinele, combinatele chimice. Noi cumpărăm otravă, am tot spus, aruncăm pe pământul patriei, în loc să facem combinatele noastre să funcționeze, domne. Avem 4 combinate puse la cheie”.

Frâna de la UE

Fostul deputat PRM pune criza economică pe seama liderilor de la vârful UE, care au acționat deliberat pentru sărăcirea României pentru a-și asigura noi piețe de desfacere.

„Proastă conducere (n.r. – la vârful țării). Și mai e o chestie, frână de la Uniunea Europeană. Frâne, ca să fie foarte clar. Frâne ca să fim proștii Europei, da, da da. Ei își asigură marfa lor, domne. Găsesc noi piețe, bineînțeles”.

„Fiți optimiști, indiferent ce s-a întâmplat ”

În finalul dialogului cu jurnalistul Ionuț Cristache, Dumitru Dragomir a dorit să le transmită românilor să nu renunțe să spere.