Conserva Felicia. România pierde RECORDUL MONDIAL la numărul de pasageri care pot fi presați într-o mașină

O patrulă de poliţie din Pavlovce nad Uhom, o localitate din estul Slovaciei, a oprit o maşină Škoda Felicia de cinci locuri care rula regulamentar pe şosea. Spre surprinderea agenţilor, în interiorul vehiculului se aflau nu mai puţin de 18 persoane, relatează publicaţia Parameter. Este un nou record, depășit la mustață, până acum deținut de România din iulie 2023, 17 pasageri, într-un autoturism, de asemenea, de 5 locuri.

O mașină burdușită cu imigranți clandestini a fost descoperită în Mehedinți, la un control de rutină al Poliției de Frontieră în 2023. Nu mai puțin de 17 sirieni și irakieni erau înghesuiți într-o mașină de teren obișnuită, cu cinci locuri, inclusiv cel al șoferului. Recordul părea de neegalat, n-a fost să fie…

Autorităţile slovace au subliniat că o astfel de situaţie reprezintă un risc uriaş, atât pentru pasageri, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

„Un astfel de mod de a călători prezintă un pericol extraordinar atât pentru pasageri, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic, întrucât în cazul unui accident consecinţele pot fi grave, chiar fatale”, au transmis poliţiştii.

Modelul Škoda Felicia este omologat pentru transportul a cinci persoane. În acest caz, însă, capacitatea maximă a vehiculului a fost de peste trei ori depăşită, punând în pericol viaţa tuturor celor aflaţi la bord.

Incidentul face parte dintr-un şir de cazuri surprinzătoare din estul Europei, unde poliţia raportează frecvent situaţii deosebite în trafic.

