Consilier PNL atacat cu securea într-un magazin din Gorj. „Am venit să te omor”

25 ian. 2026, 14:43, Actualitate

Un episod extrem de grav a avut loc joi în satul Costești, din județul Gorj. Un consilier local din comuna Aninoasa a fost agresat cu o secure, iar presupusul atacator a fost reținut de autorități pentru tentativă de omor, relatează Jurnalul Olteniei.

Persoana rănită este Emil Cojocaru, consilier local din partea PNL. În momentul incidentului, acesta se afla în magazinul sătesc pe care îl gestionează.

„Am venit să te omor”, declarația șocantă a agresorului

Conform declarațiilor martorilor, un bărbat care locuiește de mai mult timp în localitate, în urma unei relații de concubinaj, a pătruns pe neașteptate în magazin și ar fi strigat: „Am venit să te omor”.

Individul avea asupra sa o secure, cu care a distrus mai multe obiecte din interiorul magazinului, după care a încercat să îl lovească pe consilier în zona capului.

Lovitura mortală, evitată în ultimul moment. Atacatorul a fost dus în arest

Emil Cojocaru a reușit să se apere și să evite o lovitură care i-ar fi putut fi fatală. Cu toate acestea, a suferit răni la cap, fiind necesare cinci copci. Acesta a fost transportat pentru îngrijiri medicale, iar medicii au stabilit că starea sa este stabilă.

Agresorul a fost imobilizat la fața locului și preluat de polițiști. Ulterior, acesta a fost reținut și încarcerat. Este cercetat pentru tentativă de omor, lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cercetările continuă.

