Prețul motorinei premium ar putea ajunge la 10 lei pe litru în weekend-ul care urmează. Miercuri, la pompă, la benzinăriile din București, motorina sărea de 9,4 lei, iar benzina premium costa peste 9 lei. Dumitru Chisăliță, președinte al Asociației Energia Inteligentă a declarat pentru Gândul că majorarea prețurilor depinde de conflictul din Orientul Mijlociu, dar și de faptul că România nu are un cadru legislativ prin care „statul să poată incrimina creșterea prețurilor din partea unor comercianți”.

Prețul carburanților la pompă se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Astfel, în mai puțin de trei luni, motorina s-a scumpit cu aproape doi lei, așa cum se poate vedea AICI, într-un reportaj realizat de Gândul pe data de 23 ianuarie.

„Este o tendință de creștere care se menține. Din punctul meu de vedere, greul acum începe, iar creșterea este doar parțial relaționată cu războiul din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește acest conflict, cea mai mare problemă este blocarea strâmtorii Ormuz, care are efecte în costurile legate de transportul marin”, a declarat, pentru Gândul, Dumitru Chisăliță.

Expertul în energie mai spune că un alt aspect legat de creșterea prețului la carburanți depinde și de factori interni.

Expert energie: „În România nu există o legislație care să incrimineze creșterea prețurilor la motorină și benzină”

„Un alt aspect important este legat de modul în care comercianții înțeleg să stabilească prețurile la motorină și la benzină, iar politica prețurilor depinde de fiecare comerciant. În România nu există o legislație care să incrimineze creșterea prețurilor la motorină și benzină, sau să oprească creșterea acestor prețuri. Este greșeala statului că prin audituri specializate nu identifică acei comercianți care au astfel de practici. Noi, la nivelul asociației, am calculat că în medie sunt cam 10 bani puși în plus de anumiți comercianți”, explică Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, foarte probabil, motorina premium va ajunge la 10 lei în câteva zile.

„Cel mai probabil, din calculele noastre, pragul de 10 lei, la carburanții premium, va fi atins în weekend-ul care urmează. Depinde foarte mult de ce se întâmplă și în Golful Persic. Dar cert este că statul român nu face nimic”, a mai declarat Chisăliță pentru Gândul.

„Combustibilul nu este un produs oarecare. Este o forță macroeconomică”

Peședintele Asociației Energia Inteligentă este de părere că benzina și motorina sunt forțe macroeconomice.

„Combustibilul nu este un produs oarecare. Este o forță macroeconomică”, spune expertul, într-o analiză publicată pe site-ul AEI.

Potrivit tezei, fiecare creștere la pompă produce un efect în lanț:

transportatorii majorează tarifele,

fermierii suportă costuri mai mari la lucrări agricole,

retailerii cresc prețurile la raft,

constructorii ajustează devizele,

serviciile se scumpesc.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, marți, că au fost discutate mai multe scenarii în ceea ce priveşte evoluţia preţului la carburant, iar una dintre soluţiile vizate ar fi şi aceea a redeschiderii rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, la rafinăria Petromidia din judeţul Constanţa a fost amânată o revizie tehnică, iar cea de la Petrobrazi lucrează la capacitate maximă pentru a asigura o cantitate cât mai mare de carburant, necesară pe piaţa internă.

„Am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare.

Între timp, noi continuăm aprovizionarea, am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinăria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petroluri rafinate în România şi automat să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă şi de asta mă asigur în aceste momente că avem suficiente produse petroliere, suficientă motorină, suficientă benzină”, a spus Bogdan Ivan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: