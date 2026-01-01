Incident grav: un metrou a deraiat pe Magistrala 4 din București, în stația Laminorului. Se va circula pe un singur fir pe perioadă nedeterminată

Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4, spun surse Metrorex pentru Gândul.

Este vorba de un tren vechi, IVA, care ar fi deraiat din cauza unei defecțiuni la macaz.

Incidentul a avut loc la ieșirea din stația Laminorului, când trenul nu avea mai mult de 20 de kilometri la oră.

Se închide circulația pe un fir

Pe acea porțiune există o curbă, chiar la ieșirea din stație.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă, circulația va fi închisă pe acel fir, pe o perioadă neterminată, au precizat surse Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Legendarele trenuri de metrou IVA, care și-au făcut treaba la vremea lor, au ajuns un coșmar pentru Metrorex: poluează, se strică des și consumă mult

Legendarele garnituri de metrou IVA parcurg sute de kilometri pe zi, pe Magistrala 4, potrivit unui document obținut de Gândul. În medie, un tren IVA atinge 350 de kilometri în aproximativ 18 ore în peste 50 de ture, de la Gara de Nord la Străulești.

Vechi de peste 40 de ani, garniturile fabricate la Arad sunt însă foarte poluante și consumă foarte multe resurse în comparație cu trenurile CAF sau Bombardier.

Excelente la vremea lor, trenurile IVA (Întreprinderea de Vagoane Arad) au ajuns acum un adevărat coșmar pentru mecanicii Metrorex.